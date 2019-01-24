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Китаянка родила ребенка, выношенного в пересаженной от своей матери матке

В Китае девушка родила ребенка, выношенного в матке, которую ей пересадили от матери. Роды у 26-летней Ян Хуа прошли в клинике города Сиань в провинции Шэньси, по словам врачей, это первый ребенок в Китае, родившийся после пересадки матки.
Китаянка родила ребенка, выношенного в пересаженной от своей матери матке

В 2015 году у Ян Хуа был диагностирован редкий синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера. Он вызвал у девушки порок развития, из-за которого у нее не было матки и влагалища. Осенью того же года она перенесла операцию по пересадке матки, донором стала ее 43-летняя мать. Перед трансплантацией у Ян Хуа извлекли яйцеклетки, чтобы провести экстракорпоральное оплодотворение. Всего было проведено пять попыток оплодотворения, из них первые четыре оказались неудачными.

Младенец появился на свет в результате проведения кесарева сечения. На такой операции настояли медики. При этом операцию провели на 33-недельном сроке, но несмотря на преждевременные роды, мальчик оказался здоров, его вес составил два килограмма. Первый ребенок в мире, которого мать выносила в пересаженной матке, родился в Швеции в 2014 году. После этого случая родились еще 14 детей, выношенных в пересаженной матке.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:56

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