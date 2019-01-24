Китаянка родила ребенка, выношенного в пересаженной от своей матери матке





В 2015 году у Ян Хуа был диагностирован редкий синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера. Он вызвал у девушки порок развития, из-за которого у нее не было матки и влагалища. Осенью того же года она перенесла операцию по пересадке матки, донором стала ее 43-летняя мать. Перед трансплантацией у Ян Хуа извлекли яйцеклетки, чтобы провести экстракорпоральное оплодотворение. Всего было проведено пять попыток оплодотворения, из них первые четыре оказались неудачными.Младенец появился на свет в результате проведения кесарева сечения. На такой операции настояли медики. При этом операцию провели на 33-недельном сроке, но несмотря на преждевременные роды, мальчик оказался здоров, его вес составил два килограмма. Первый ребенок в мире, которого мать выносила в пересаженной матке, родился в Швеции в 2014 году. После этого случая родились еще 14 детей, выношенных в пересаженной матке.