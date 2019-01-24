Уфолог показал на видео два НЛО, подмигивающих экипажу МКС
Уфолог Скотт Уоринг показал на видео, опубликованном на видеохостинге YouTube, два НЛО, которые, как ему показалось, подмигивают экипажу МКС. По мнению исследователя, «инопланетяне» делали это намеренно, чтобы привлечь к себе внимание космонавтов.
Скотт Уоринг подчеркнул: появление около МКС «инопланетных кораблей» на сегодняшний день уже нельзя считать чем-то диковинным. Для подтверждения своих слов уфолог предложил интернет-пользователям просмотреть множество видеороликов, снятых камерой наружного наблюдения МКС и находящихся в открытом доступе в Сети.
Скотт Уоринг на своём веб-ресурсе в очередной раз задался вопросов: когда уже в NASA прекратят скрывать свои контакты с «инопланетным разумом»? В то же время научные сотрудники космического ведомства, в числе которых бывший инженер Джеймс Оберг, продолжают настаивать, что подобные НЛО – это так называемая «космическая перхоть», пролетающая перед видеокамерами.
Скотт Уоринг подчеркнул: появление около МКС «инопланетных кораблей» на сегодняшний день уже нельзя считать чем-то диковинным. Для подтверждения своих слов уфолог предложил интернет-пользователям просмотреть множество видеороликов, снятых камерой наружного наблюдения МКС и находящихся в открытом доступе в Сети.
Скотт Уоринг на своём веб-ресурсе в очередной раз задался вопросов: когда уже в NASA прекратят скрывать свои контакты с «инопланетным разумом»? В то же время научные сотрудники космического ведомства, в числе которых бывший инженер Джеймс Оберг, продолжают настаивать, что подобные НЛО – это так называемая «космическая перхоть», пролетающая перед видеокамерами.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:43