Уфолог показал на видео два НЛО, подмигивающих экипажу МКС





Скотт Уоринг подчеркнул: появление около МКС «инопланетных кораблей» на сегодняшний день уже нельзя считать чем-то диковинным. Для подтверждения своих слов уфолог предложил интернет-пользователям просмотреть множество видеороликов, снятых камерой наружного наблюдения МКС и находящихся в открытом доступе в Сети.Скотт Уоринг на своём веб-ресурсе в очередной раз задался вопросов: когда уже в NASA прекратят скрывать свои контакты с «инопланетным разумом»? В то же время научные сотрудники космического ведомства, в числе которых бывший инженер Джеймс Оберг, продолжают настаивать, что подобные НЛО – это так называемая «космическая перхоть», пролетающая перед видеокамерами.