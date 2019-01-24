Сильнейший за зиму снегопад обрушится на Москву и Подмосковье в выходные





Как утверждают синоптики уже в субботу, 26 января, в Москве начнется сильный снегопад, который продлится до понедельника. Он будет самым сильным за всю зиму 2018-2019. Ожидается, что уровень осадков может превысить 14 мм и достигнуть 17 мм.Эта погода продлится двое суток, а принес ее средиземноморский циклон с потоками теплого воздуха. Утром в понедельник все дороги столицы будут заспаны снегом, возможны заносы. Прошлой зимой в январе синоптики зафиксировали 27 мм осадков в виде снега.