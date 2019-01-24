В Китае заблокировали поисковую систему Bing, разработанную в Microsoft
Сегодня стало известно, что правительство Китая заблокировало поисковую систему Bing. Компания Microsoft официально подтвердила данную информацию. Данный поисковик являлся одним из последних ресурсов, работающих на территории страны.
Вчера вечером, 23 января, жители Китая стали жаловаться, что их поисковая система, версия Cn.bing.com, более недоступна. Все попытки загрузить страницу заканчивались уведомлением об ошибке. «Мы подтверждаем, что Bing в настоящий момент недоступен в Китае, и намерены определить дальнейшие шаги», — заявили в компании Microsoft.
В государственной телекоммуникационной компании China Unicom заявили, что блокировка ресурса произошла из-за соответствующего распоряжения властей. Поисковая система Bing функционировала в КНР благодаря тому, что компания Microsoft пошла на уступки и согласилась пропускать через фильтр цензуры все запросы пользователей в то время, как Google прекратил свое сотрудничество с государством около 9 лет назад.
Вчера вечером, 23 января, жители Китая стали жаловаться, что их поисковая система, версия Cn.bing.com, более недоступна. Все попытки загрузить страницу заканчивались уведомлением об ошибке. «Мы подтверждаем, что Bing в настоящий момент недоступен в Китае, и намерены определить дальнейшие шаги», — заявили в компании Microsoft.
В государственной телекоммуникационной компании China Unicom заявили, что блокировка ресурса произошла из-за соответствующего распоряжения властей. Поисковая система Bing функционировала в КНР благодаря тому, что компания Microsoft пошла на уступки и согласилась пропускать через фильтр цензуры все запросы пользователей в то время, как Google прекратил свое сотрудничество с государством около 9 лет назад.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:31