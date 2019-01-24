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В Китае заблокировали поисковую систему Bing, разработанную в Microsoft

Сегодня стало известно, что правительство Китая заблокировало поисковую систему Bing. Компания Microsoft официально подтвердила данную информацию. Данный поисковик являлся одним из последних ресурсов, работающих на территории страны.
В Китае заблокировали поисковую систему Bing, разработанную в Microsoft

Вчера вечером, 23 января, жители Китая стали жаловаться, что их поисковая система, версия Cn.bing.com, более недоступна. Все попытки загрузить страницу заканчивались уведомлением об ошибке. «Мы подтверждаем, что Bing в настоящий момент недоступен в Китае, и намерены определить дальнейшие шаги», — заявили в компании Microsoft.

В государственной телекоммуникационной компании China Unicom заявили, что блокировка ресурса произошла из-за соответствующего распоряжения властей. Поисковая система Bing функционировала в КНР благодаря тому, что компания Microsoft пошла на уступки и согласилась пропускать через фильтр цензуры все запросы пользователей в то время, как Google прекратил свое сотрудничество с государством около 9 лет назад.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:31

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