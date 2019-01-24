Олимпийская чемпионка Алина Загитова страдала от "ломки" по соцсетям

"Мама молодец", "С долгожданным возвращением", "Ура, вы вернулись", "Алина, удачи! Мы тебя любим", "Дожились, из-за людей с девиантным поведением пришлось телефон отложить. Но ничего, прорвётся!", - пишут фолловеры на фан-странице кумира.





Популярная российская фигуристка пока не общается с поклонниками в Instagram. После своего проката на чемпионате Европы Алина Загитова сообщила прессе, что она исчезла с соцсетей, так как у нее новый мобильный телефон, на котором их нет. По словам спортсменки, поначалу ей очень не хватало различных мессенджеров, но потом это прошло.Фанаты с нетерпением ждут возвращения Алины Загитовой на просторы Instagram. Она успокоила поклонников, сообщив, что появится в соцсетях после всех стартов, но точную дату называть не стала. Звезда фигурного катания продемонстрировала свое мобильное устройство, заметив: ей его дала мама на время для просмотра сериалов.