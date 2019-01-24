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Олимпийская чемпионка Алина Загитова страдала от "ломки" по соцсетям

Алина Загитова недавно призналась журналистам, что у нее была "ломка" по соцсетям, но она с ней справилась. Информация об этом появилась на фан-странице олимпийской чемпионки в Instagram.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова страдала от "ломки" по соцсетям

Популярная российская фигуристка пока не общается с поклонниками в Instagram. После своего проката на чемпионате Европы Алина Загитова сообщила прессе, что она исчезла с соцсетей, так как у нее новый мобильный телефон, на котором их нет. По словам спортсменки, поначалу ей очень не хватало различных мессенджеров, но потом это прошло.

Фанаты с нетерпением ждут возвращения Алины Загитовой на просторы Instagram. Она успокоила поклонников, сообщив, что появится в соцсетях после всех стартов, но точную дату называть не стала. Звезда фигурного катания продемонстрировала свое мобильное устройство, заметив: ей его дала мама на время для просмотра сериалов.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова страдала от "ломки" по соцсетям

"Мама молодец", "С долгожданным возвращением", "Ура, вы вернулись", "Алина, удачи! Мы тебя любим", "Дожились, из-за людей с девиантным поведением пришлось телефон отложить. Но ничего, прорвётся!", - пишут фолловеры на фан-странице кумира.



 
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Спорт
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:32

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