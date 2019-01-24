Viettel планирует запустить во Вьетнаме мобильную связь 5G





Руководством телекоммуникационного холдинга Viettel было получено первое в стране разрешение на испытания нового 5G-стандарта связи. Информация передана местными средствами массовой информации. Стоит отметить, что Viettel вошла в структуру вьетнамского Министерства национальной обороны. Лицензию предоставило министерство связи, а также массовых коммуникаций государства.По предварительной информации, испытания проведут на территории Ханоя и Хошимина. Полноценный запуск данного сервиса запланировали на 2020 год. По словам экспертов, стандарт 5G обеспечит передачу информации при скорости в 100 Мбит/сек.