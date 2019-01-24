Viettel планирует запустить во Вьетнаме мобильную связь 5G
Фирма Viettel планирует запустить во Вьетнаме новую мобильную связь пятой генерации. Компанией уже была получена соответствующая лицензия на 5G.
Руководством телекоммуникационного холдинга Viettel было получено первое в стране разрешение на испытания нового 5G-стандарта связи. Информация передана местными средствами массовой информации. Стоит отметить, что Viettel вошла в структуру вьетнамского Министерства национальной обороны. Лицензию предоставило министерство связи, а также массовых коммуникаций государства.
По предварительной информации, испытания проведут на территории Ханоя и Хошимина. Полноценный запуск данного сервиса запланировали на 2020 год. По словам экспертов, стандарт 5G обеспечит передачу информации при скорости в 100 Мбит/сек.
Руководством телекоммуникационного холдинга Viettel было получено первое в стране разрешение на испытания нового 5G-стандарта связи. Информация передана местными средствами массовой информации. Стоит отметить, что Viettel вошла в структуру вьетнамского Министерства национальной обороны. Лицензию предоставило министерство связи, а также массовых коммуникаций государства.
По предварительной информации, испытания проведут на территории Ханоя и Хошимина. Полноценный запуск данного сервиса запланировали на 2020 год. По словам экспертов, стандарт 5G обеспечит передачу информации при скорости в 100 Мбит/сек.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:24