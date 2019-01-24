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Вера Брежнева не впечатлила фанатов использованием фильтров при съёмке

Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram 5-секундное видеоселфи, но не впечатлила им многих фанатов, так как использовала при съёмке фильтры. Речь идёт об одном из мобильных приложений, видоизменяющих черты и форму лица человека.
Вера Брежнева не впечатлила фанатов использованием фильтров при съёмке

На видеокадрах лицо Веры Брежневой выглядит немного «мультяшным»: программа увеличила певице глаза и уменьшила подбородок. Поклонники артистки в комментариях отметили, что «в натуральном виде» она им нравится больше, а потому попросили более не уподобляться подросткам и не записывать подобных роликов.
Вера Брежнева не впечатлила фанатов использованием фильтров при съёмке

Другие Instagram-подписчики Веры Брежневой встали на её защиту. Они приструнили критиков, отметив следующее: исполнительница, являясь довольно успешной медийной персоной, не нуждается в запретах комментаторов, так как самодостаточна и делает то, что считает нужным.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:15

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