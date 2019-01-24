10 ярких романов Ксении Собчак





С вице-президентом компании «Эко Феникс холдинг» Ксения закрутила роман, когда ей было всего 18 лет. Собчак и Лейбман не стали устраивать продолжительный «конфетно-букетный» период и сразу же начали вместе жить.Вячеслав очень красиво ухаживал за телезнаменитостью и даже подарил ей квартиру в столице и дорогостоящий автомобиль Mercedes. Расстались влюбленные из-за подозрений Ксении. Собчак была уверена, что Лейбман изменяет ей с известной балериной Анастасией Волочковой.После того, как Ксения рассталась с Вячеславом, за ней начали ухаживать толпы поклонников, которые задаривали ее цветами и дорогими подарками. В итоге Собчак выбрала из ухажеров богача Умара Джабраилова, который был старше ее на 23 года.В одно время журналисты даже начали писать о том, что Собчак и Джабраилов планируют сыграть свадьбу, но неожиданно для всех парочка рассталась. СМИ еще долго писали, что Ксения и Умар на самом деле пиарились.Александр Шустерович является очередным воздыхателем Ксении. На праздновании своего дня рождения в 2005 году Собчак объявила всем, что они с возлюбленным помолвлены и уже начали подготовку к торжеству. Звезде даже шил свадебный наряд известный модельер Валентин Юдашкин, но праздник неожиданно отменили.По слухам, которые ходят в социальных сетях до сих пор, разорвал отношения с Собчак именно Шустерович, так как его еврейская родня была против ведущей «Дома-2».Расставание с Шустеровичем Собчак не расстроило, ведь спустя несколько месяцев у нее появился новый мужчина, дипломат Вагип Енгибарян. Несмотря на то, что вся общественность знала о том, что Ксению и Вагипа связывает не просто дружба, влюбленные не стали официально объявлять, что встречаются.Очередным мужчиной Ксении стал генеральный директор «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий, с которым звезда прожила в гражданском браке чуть больше двух лет. Нужно сказать, что отношения именно с миллионером повлияли на некогда скандальную репутацию Собчак.Впрочем, и к этому молодому человеку у Ксении угасли чувства, и она бросила мужчину ради его друга, вице-президента «Альфа-телеком» и совладельца «Евросети» Олега Малиса.Собчак и Малис начали встречаться, когда у Олега еще была гражданская супруга, модель Елена Ляндрис, которая подарила бизнесмену нескольких наследников. В те времена СМИ активно говорили, что Ксения «увела» из семьи Олега.Впрочем, и с Малисом Собчак не смогла построить крепкие отношения, поэтому спустя несколько месяцев рассталась с мужчиной.С Папунаишвили Собчак познакомилась на известном реалити-шоу «Танцы со звездами». Танцор был ее партнером на паркете, а чуть позже стал любимым мужчиной.Влюбленные даже начали жить вместе, но прожили они рука об руку недолго. Любовь прошла, как только шоу подошло к концу.8 лет назад Собчак познакомилась с руководителем Департамента культуры Москвы Сергеем Капковым. Эти отношения разливались довольно быстро, ведь буквально сразу же богач бросил свою супругу и детей ради Ксении.Однако и в этот раз Собчак не смогла построить продолжительные отношения. Пара рассталась. А бывшие влюбленные еще долго поливали друг друга грязью.Собчак познакомилась с Яшиным на Болотной площади. Ксения настолько сильно влюбилась в Илью, что предпочла отказаться от дорогостоящих ресторанов, автомобилей и сюрпризов. Телезнаменитость довольно часто начала появляться в компании своего возлюбленного на различных оппозиционных акциях.Впрочем, после совместного отдыха в паре наступил кризис, а чуть позже в Сети начали появляться слухи, что у Собчак появился новый мужчина – Максим Виторган.Не секрет, что с Виторганом Собчак познакомилась на оппозиционном митинге. Спустя полгода после знакомства телеведущая и актер решили сыграть свадьбу, а через три года в семье появился первенец, которого они решили назвать Платон.