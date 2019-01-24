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Moto Z3 с переходом на Android 9 Pie получит модуль 5G

Компания Motorola переводит свои смартфоны на обновление - Android 9 Pie. Модель Moto Z3 вмести с переходом на новую операционную систему получит модуль 5G Moto Mod, который даст возможность поддерживать сеть пятого поколения.
Moto Z3 с переходом на Android 9 Pie получит модуль 5G

В базовой комплектации данный мобильный телефон работал на базе Android 8.1 Oreo. Но спустя менее полугода с момента выхода модели на потребительский рынок разработчики решили обновить прошивку и поставить систему Android 9.0 Pie. Подобное решение позволяет снабдить гаджет другим пользовательским интерфейсом.

Новая «операционка» снабдила Moto Z3 измененной системой навигации на базе жестов, адаптивной яркостью дисплея, аккумулятором с возможностью повышения времени автономной работы и многим другим. Одной из привилегий обновления также является возможность поддержки сети пятого поколения, которая осуществляется благодаря модулю 5G Moto Mod.

На сегодняшний день идет активное поступление обновленного устройства на потребительские рынки мира.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:07

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