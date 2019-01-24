Сергей Нетиевский рассказал, почему распались «Уральские пельмени»





Но, несмотря на заверения Сергея Нетиевского, что никаких проблем с распадом «Уральских пельменей» нет, сейчас он судится со своими бывшими коллегами. Те обвиняют его в краже денег, но юморист все обвинения называет надуманными, за каждую копейку он готов отчитаться.Совместный проект Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова, получивший название «Ваши пельмени», он называет замечательным. Юморист полагает, что ребятам стало тесно в коллективе, поэтому они решили таким образом расшириться. Некоторые фанаты «Уральских пельменей» согласились с доводами Сергея Нетиевского, но иные заявили, что пойдут на шоу только тогда, когда команда будет выступать в полном составе.