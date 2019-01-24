Сергей Нетиевский рассказал, почему распались «Уральские пельмени»
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский заявил, что «Уральские пельмени» распались из-за тесноты в коллективе. По словам бывшего участника юмористической команды, выступая в рамках одного шоу, они стесняли себя и не могли реализовать в других проектах, так Сергей Нетиевский решил стать бизнес-тренером, а Вячеслав Мясников и Андрей Рожков гастролируют теперь дуэтом.
Но, несмотря на заверения Сергея Нетиевского, что никаких проблем с распадом «Уральских пельменей» нет, сейчас он судится со своими бывшими коллегами. Те обвиняют его в краже денег, но юморист все обвинения называет надуманными, за каждую копейку он готов отчитаться.
Совместный проект Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова, получивший название «Ваши пельмени», он называет замечательным. Юморист полагает, что ребятам стало тесно в коллективе, поэтому они решили таким образом расшириться. Некоторые фанаты «Уральских пельменей» согласились с доводами Сергея Нетиевского, но иные заявили, что пойдут на шоу только тогда, когда команда будет выступать в полном составе.
Но, несмотря на заверения Сергея Нетиевского, что никаких проблем с распадом «Уральских пельменей» нет, сейчас он судится со своими бывшими коллегами. Те обвиняют его в краже денег, но юморист все обвинения называет надуманными, за каждую копейку он готов отчитаться.
Совместный проект Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова, получивший название «Ваши пельмени», он называет замечательным. Юморист полагает, что ребятам стало тесно в коллективе, поэтому они решили таким образом расшириться. Некоторые фанаты «Уральских пельменей» согласились с доводами Сергея Нетиевского, но иные заявили, что пойдут на шоу только тогда, когда команда будет выступать в полном составе.