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Новый Rolls-Royce Ghost засветился на фото в Сети

Новая версия Rolls-Royce Ghost засветилась на снимках в Сети. Седан последней генерации первый раз появился "на публике" в камуфляже.

Новый Rolls-Royce Ghost засветился на фото в Сети

Тестовый Rolls-Royce оклеили специальной защитной плёнкой, которая скрывает транспортное средство практически полностью. Между тем, можно заметить, что в модели изменили дизайн фар, а также передней решётки. Видны также изменения в линии крыши. Имеется информация, что новинку выпустят с применением новой алюминиевой платформы марки Architecture of Luxury. Она положена в основу новой Phantom, а также Cullinan. Теперь на данную платформу перейдут все Rolls-Royce.

Есть вероятность, что транспортное средство будет оснащаться 6,75-литровым силовым агрегатом V12. Версия будет иметь двойной турбонаддув. Пока отсутствуют данные касательно премьеры новой версии Rolls-Royce Ghost.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:51

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