Джастин Бибер и Хейли Болдуин в третий раз отложили свадебное торжество





Джастин Бибер и Хейли Болдуин изначально наметили день свадьбы на 28 февраля текущего года. Некоторые из 300 гостей также получили приглашения на вечеринку, посвященную дню рождения певца, которая пройдет в Лос-Анджелесе в марте. Среди имен в списке гостей значились Крис Браун, рэп-исполнитель Дрейк и Кайли Дженнер.Как стало известно, Бибер и Болдуин снова решили перенести дату торжества по случаю их бракосочетания. На какой день назначат празднование свадебного торжества, пока неизвестно. Вероятнее всего, пара просто хочет сделать все, чтобы мероприятие прошло без проблем, а для этого нужно время.