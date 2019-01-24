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Джастин Бибер и Хейли Болдуин в третий раз отложили свадебное торжество

Известный канадский R&B-исполнитель Джастин Бибер и его супруга модель Хейли Болдуин поженились в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Однако это происходило без пышного белого платья, костюма и фаты. Классическое празднование этого знаменательного события они отложили уже в третий раз. По всей видимости, чтобы подготовиться к нему тщательно.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин в третий раз отложили свадебное торжество

Джастин Бибер и Хейли Болдуин изначально наметили день свадьбы на 28 февраля текущего года. Некоторые из 300 гостей также получили приглашения на вечеринку, посвященную дню рождения певца, которая пройдет в Лос-Анджелесе в марте. Среди имен в списке гостей значились Крис Браун, рэп-исполнитель Дрейк и Кайли Дженнер.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин в третий раз отложили свадебное торжество

Как стало известно, Бибер и Болдуин снова решили перенести дату торжества по случаю их бракосочетания. На какой день назначат празднование свадебного торжества, пока неизвестно. Вероятнее всего, пара просто хочет сделать все, чтобы мероприятие прошло без проблем, а для этого нужно время.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:45

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