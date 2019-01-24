Роспотребнадзор назвал самые полезные в зимнее время продукты
Специалисты Роспотребнадзора назвали самые полезные для организма продукты, которые следует употреблять в пищу в зимнее время. Это, прежде всего, жирная рыба, растительное масло, зерновые, сезонные фрукты и овощи, орехи, зелень.
Эти продукты помогут как можно быстрее пополнить свой организм энергией, что очень важно в условиях холода, ведь при минусовых температурах воздуха энергозатраты человека увеличиваются. Рекомендации ведомства цитирует российское веб-издание «Слово и Дело».
Кроме того, резкие перепады температур, происходящие при выходе человека из тёплого помещения на холодный воздух, и недостаток солнечного света губительно влияют на иммунную систему, подчеркнули специалисты Роспотребнадзора.
Эти продукты помогут как можно быстрее пополнить свой организм энергией, что очень важно в условиях холода, ведь при минусовых температурах воздуха энергозатраты человека увеличиваются. Рекомендации ведомства цитирует российское веб-издание «Слово и Дело».
Кроме того, резкие перепады температур, происходящие при выходе человека из тёплого помещения на холодный воздух, и недостаток солнечного света губительно влияют на иммунную систему, подчеркнули специалисты Роспотребнадзора.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:36