Никита Панфилов раскрыл причины двух разводов





По словам Никиты Панфилова, его первая супруга Вероника не хранила ему верность. Когда он впервые прочитал любовные переписки избранницы, то сначала не поверил собственным глазам. Предательство возлюбленной настолько подкосило актёра морально, что он, по собственному выражению, «пустился во все тяжкие», и всё могло бы закончиться очень плачевно, если бы он не проникся чувствами к девушке по имени Лада. Через некоторое время пара узаконила свои отношения, плодом любви стало появление на свет сына Добрыни. Но и вторая жена оказалась неверна артисту, и он снова развёлся.Третью жену Никиты Панфилова зовут Ксенией, по профессии она – медик. Актёр признался, что их отношения базируются на отсутствии претензий друг к другу. В минувшем году супруга родила актёру дочь Аврору.