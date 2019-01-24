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Mercedes-Benz предлагает добавлять опции после покупки авто

Нередко бывает, что уже после покупки авто владелец начинает понимать, что ему нахватает ряда определённых опций. Mercedes-Benz предлагает автолюбителям добавлять их после приобретения транспортного средства.

Mercedes-Benz предлагает добавлять опции после покупки авто


Покупатели современных новых версий GLE, A-Class, а также B-Class теперь могут приобрести различные обновления под навигацию, мультимедийную систему, программы связи с мобильными устройствами непосредственно с экрана, расположенного на приборной современной панели. В данном случае просто потребуется подключение к интернету. При помощи учетной записи Mercedes me желаемые новые опции загружаются через Mercedes me Store. Не посещая дилерские центры, можно загрузить, а также использовать функции, которые не были заказаны во время покупки авто. Из официального пресс-релиза фирмы следует, что это позволит повысить стоимость авто в случае перепродажи, так как новый владелец сможет сам провести обновление функционала.

Практически многие европейские владельцы вынуждены будут обязательно воспользоваться данным обновлением. Уже со следующего года все новые авто, реализуемые в Европе, должны будут обладать цифровой радиосвязью. Владельцам версий текущего года представится возможность упрощения перепродажи своих авто.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:36

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