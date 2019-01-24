Mercedes-Benz предлагает добавлять опции после покупки авто





Покупатели современных новых версий GLE, A-Class, а также B-Class теперь могут приобрести различные обновления под навигацию, мультимедийную систему, программы связи с мобильными устройствами непосредственно с экрана, расположенного на приборной современной панели. В данном случае просто потребуется подключение к интернету. При помощи учетной записи Mercedes me желаемые новые опции загружаются через Mercedes me Store. Не посещая дилерские центры, можно загрузить, а также использовать функции, которые не были заказаны во время покупки авто. Из официального пресс-релиза фирмы следует, что это позволит повысить стоимость авто в случае перепродажи, так как новый владелец сможет сам провести обновление функционала.Практически многие европейские владельцы вынуждены будут обязательно воспользоваться данным обновлением. Уже со следующего года все новые авто, реализуемые в Европе, должны будут обладать цифровой радиосвязью. Владельцам версий текущего года представится возможность упрощения перепродажи своих авто.