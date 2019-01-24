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Samsung презентовал 15,6-дюймовый 4K OLED-дисплей для ноутбуков

Компания из Южной Кореи Samsung провела презентацию 15,6-дюймовый 4K OLED-дисплей для ноутбука, который является первым в своем роде. Новинка создана для использования во время прохождения игр, имеющих сверхвысокое расширение, графический дизайн и потоковое видео.
Samsung презентовал 15,6-дюймовый 4K OLED-дисплей для ноутбуков

По утверждению сотрудников корпорации новинка имеет широкий спектр передовых функций, к примеру, контрастность высшего качества. Также экран получил исключительную точность передачи цвета, совместимость с динамическим диапазоном и хорошую видимость во время использования на улице. Разработчики оснастили гаджет расширением 3840х2160 пикселей, диапазоном яркости 0,0005-600 нит, контрастностью – 120000:1. Панель производит полный охват гаммы цветов DCI-P3 HDR. Панель ноутбука поддерживает в два раза больше цветов, чем дисплеи LCD.

Представители Samsung обещает, что массовое изготовление первого в мире дисплея, имеющего такие технические характеристики, стартует в феврале 2019 года. Планируется, что данная разработка будет задействована в переносных компьютерах разных производителей.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:26

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