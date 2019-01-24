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Иван Ургант отшутился по поводу сходства с Семёном Слепаковым

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на обсуждаемую ныне в среде Instagram-пользователей тему его сходства с Семёном Слепаковым, появившуюся после публикации его коллегой снимка 18-летней давности. Актёр, в свойственной ему манере, попросту отшутился, опубликовав в интернете очередные фотокадры, на этот раз из США.
Иван Ургант отшутился по поводу сходства с Семёном Слепаковым

В посте к ним Иван Ургант написал, что все юмористы немного Слепаковы, и каждый из них по-своему Семён. Таким способом он перефразировал строку из стихотворения Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям», где речь идёт о данных животных.
Иван Ургант отшутился по поводу сходства с Семёном Слепаковым

Фолловеры положительно восприняли шутку Ивана Урганта, не прекратив, тем не менее, в комментариях сравнивать внешние черты двух юмористов. Не остался в стороне от поста коллеги и сам Семён Слепаков. Он адресовал телеведущему следующие слова: «Ты намного лучше».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:11

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