Иван Ургант отшутился по поводу сходства с Семёном Слепаковым





В посте к ним Иван Ургант написал, что все юмористы немного Слепаковы, и каждый из них по-своему Семён. Таким способом он перефразировал строку из стихотворения Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям», где речь идёт о данных животных.Фолловеры положительно восприняли шутку Ивана Урганта, не прекратив, тем не менее, в комментариях сравнивать внешние черты двух юмористов. Не остался в стороне от поста коллеги и сам Семён Слепаков. Он адресовал телеведущему следующие слова: «Ты намного лучше».