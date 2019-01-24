АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Реклама Dolce & Gabbana почти разрушила карьеру китайской модели
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Ксения Собчак в Instagram пожелала Максиму Виторгану приятного аппетита

Вот уже пару дней имена Ксении Собчак и Максима Виторгана не сходят с полос различных СМИ.

Ранее сообщалось, что муж светской львицы избил режиссера Константина Богомолова. Точно неизвестно, почему случился конфликт, но многие подозревают, что Максим избил театрального деятеля из-за того, что тот стал ухаживать за Ксенией.

Ксения Собчак в Instagram пожелала Максиму Виторгану приятного аппетита

И вот теперь каждый шаг Собчак и ее супруга находится под пристальным вниманием. Внимательные и дотошные фолловеры накануне в Instagram заметили фотографию Максима, где он сидит со своим сыном Даниилом от предыдущего брака. Отец и сын уплетают какие-то сладкие пирожные или торт.

Ксения Собчак в Instagram пожелала Максиму Виторгану приятного аппетита

Надо отметить, что Ксения не оставила эту публикацию без внимания и в комментарии пожелала мужчинам приятного аппетита. Галантный актёр на это ответил взаимностью, написав: «И вам!».

Непонятно, почему Виторган ответил во множественном числе. Может быть, он пожелал приятного аппетита Ксении и Константину?



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Никита Панфилов раскрыл причины двух
Samsung презентовал 15,6-дюймовый 4K
Русские морозы удивили 31-летнюю Марию
Иван Ургант отшутился по поводу
Ксения Собчак в Instagram пожелала
Иммунолог рассказал, кому обязательно
Климатологи: Североатлантическая
Новая модель Hyundai Creta получит
В Сети показали, как роботы собирают
Гарик «Бульдог» Харламов ругается матом
Amazon тестирует робота-почтальона Scout
Глава Мюнхенской конференции надеется
Из-за избалованного ребенка Юлия
В Сети продемонстрировали самый
Прохор Шаляпин в «Прямом эфире»
Cowon выпустит TWS-наушники CT5 с
Поздние ужины признали безопасными для
Ford в Европе представил обновленную
В смерти Криса Кельми теперь обвиняют
Apple запустила флешмоб на лучшее фото,
Стоимость Prestigio Muze U3 LTE
Присутствие романтического партнера
Исследователи получили капли с
Sony представила «умную»
«Умная» камера напугала жителей США
Мозг способен различать прикосновения
Белорусская антарктическая станция
Мощнейший рентгеновский лазер XFEL
Рэпер Тимати вызвал шквал критики из-за
Первый снимок ударного беспилотника
Просмотреть все новости