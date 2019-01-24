Ксения Собчак в Instagram пожелала Максиму Виторгану приятного аппетита





Ранее сообщалось, что муж светской львицы избил режиссера Константина Богомолова. Точно неизвестно, почему случился конфликт, но многие подозревают, что Максим избил театрального деятеля из-за того, что тот стал ухаживать за Ксенией.И вот теперь каждый шаг Собчак и ее супруга находится под пристальным вниманием. Внимательные и дотошные фолловеры накануне в Instagram заметили фотографию Максима, где он сидит со своим сыном Даниилом от предыдущего брака. Отец и сын уплетают какие-то сладкие пирожные или торт.Надо отметить, что Ксения не оставила эту публикацию без внимания и в комментарии пожелала мужчинам приятного аппетита. Галантный актёр на это ответил взаимностью, написав:Непонятно, почему Виторган ответил во множественном числе. Может быть, он пожелал приятного аппетита Ксении и Константину?