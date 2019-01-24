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Иммунолог рассказал, кому обязательно нужно прививаться от гриппа

Российский медик рассказал, кому необходимо делать прививки от гриппа в первую очередь. По словам врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, в зоне риска находится городское население, в особенности дети и старики, а также люди, страдающие от гипертонии, диабета, астмы, аллергии и хронических заболеваний.
Иммунолог рассказал, кому обязательно нужно прививаться от гриппа

Ирина Ярцева отметила, что горожане всегда испытывают стресс. Они недосыпают, у них постоянно «прыгает» температура, люди много курят, употребляют алкоголь и доводят себя до изнеможения изнурительными тренировками и физической активностью. Все это способствует ослаблению иммунитета. А вакцинация позволяет максимально обезопасить себя от гриппа или ОРВИ.

В январе обычно фиксируется наибольшее количество случаев заболевания гриппом. Дело в том, что наступают сильные морозы, организм человека чаще переохлаждается. В этот период года он наиболее подвержен атаке вирусов. Ирина Ярцева рекомендует не пренебрегать вакцинацией. В целом заболеваемость удается удерживать на низком уровне, но до сих пор есть «отказники», которые считают, что прививки приносят вред, а не пользу.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:53

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