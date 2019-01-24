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Климатологи: Североатлантическая осцилляция не зависит от солнечной активности

Группа климатологов из Канады и США в ходе исследований пришла к заключению, что североатлантическая осцилляция (AMO) не зависит от солнечной активности, как традиционно считается в научных кругах. Согласно новой трактовке причин данного природного состояния, они заключаются в самой атмосфере планеты, и происходящие в космосе процессы здесь ни при чём.
Климатологи: Североатлантическая осцилляция не зависит от солнечной активности

Североатлантической осцилляцией, впервые описанной в науке в 2001 году, называется непостоянство климата в северной части Атлантического океана, проявляемое, в первую очередь, в температурных колебаниях морских поверхностей, а также в усилении ветров и образовании штормов, в увеличении количества осадков. Всё более суровые зимы, из года в год наблюдающиеся в европейских странах, также связывают с AMO, а за последнее, в свою очередь, большинство учёных возлагает ответственность на цикл Швабе. Он представляет собой 11-летний цикл солнечной активности.
Климатологи: Североатлантическая осцилляция не зависит от солнечной активности

Новая научная работа североамериканских климатологов опровергла представленную выше гипотезу. Эти учёные не смогли проследить прямой взаимосвязи между упомянутой осцилляцией и циклом Швабе. Как показали исследования, с 60-х годов минувшего столетия солнечное влияние на AMO не прослеживалось, а слабую корреляцию после этого времени учёные пояснили совпадением. Таким образом, цикл Швабе нельзя использовать для составления прогнозов погодных условий на будущее, как это делается сейчас, а причину североатлантической осцилляции следует искать в атмосфере Земли, передаёт вывод научных сотрудников зарубежное веб-издание Phys.org.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:45

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