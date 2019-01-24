Климатологи: Североатлантическая осцилляция не зависит от солнечной активности





Североатлантической осцилляцией, впервые описанной в науке в 2001 году, называется непостоянство климата в северной части Атлантического океана, проявляемое, в первую очередь, в температурных колебаниях морских поверхностей, а также в усилении ветров и образовании штормов, в увеличении количества осадков. Всё более суровые зимы, из года в год наблюдающиеся в европейских странах, также связывают с AMO, а за последнее, в свою очередь, большинство учёных возлагает ответственность на цикл Швабе. Он представляет собой 11-летний цикл солнечной активности.Новая научная работа североамериканских климатологов опровергла представленную выше гипотезу. Эти учёные не смогли проследить прямой взаимосвязи между упомянутой осцилляцией и циклом Швабе. Как показали исследования, с 60-х годов минувшего столетия солнечное влияние на AMO не прослеживалось, а слабую корреляцию после этого времени учёные пояснили совпадением. Таким образом, цикл Швабе нельзя использовать для составления прогнозов погодных условий на будущее, как это делается сейчас, а причину североатлантической осцилляции следует искать в атмосфере Земли, передаёт вывод научных сотрудников зарубежное веб-издание Phys.org.