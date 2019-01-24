Новая модель Hyundai Creta получит дизайн в стиле Santa Fe 2019
Автомобилестроительная компания из Южной Кореи Hyundai запустила первые тестовые испытания новой модели паркетника Creta. Эксперты утверждают, что своим внешним дизайном она напоминает стиль предшественника - Santa Fe 2019.
Снимки сделанные фотошпионами во время тестирования компактного внедорожника, появились на страницах китайского издания Autohome. Несмотря на то, что на фото обновленная модель спрятана под плотной защитой, эксперты смогли рассмотреть некоторые ее детали. Благодаря прорезям, сделанным в районе осветительных приборов автомобиля можно заключить, что разработчики Creta сохранили ее привычные размеры. Помимо этого, устройство получило двухуровневую головную оптику, как представители модельного Santa Fe 2019 и Hyundai Encino. Изменений претерпела также решетка радиатора, а также бампер, изменен дизайн фонарей, расположенных сзади. Известно, что в салоне Hyundai Creta обновится приборная панель. Над центральной консолью появится сенсорный экран. Также будут модернизированы дверные карты и сиденья. На сегодняшний день отсутствуют сведения о технических характеристиках кроссовера.
На потребительский рынок Китая Hyundai Creta поступит в конце лета 2019 года. Стоимость транспортного средства еще не названа.
Снимки сделанные фотошпионами во время тестирования компактного внедорожника, появились на страницах китайского издания Autohome. Несмотря на то, что на фото обновленная модель спрятана под плотной защитой, эксперты смогли рассмотреть некоторые ее детали. Благодаря прорезям, сделанным в районе осветительных приборов автомобиля можно заключить, что разработчики Creta сохранили ее привычные размеры. Помимо этого, устройство получило двухуровневую головную оптику, как представители модельного Santa Fe 2019 и Hyundai Encino. Изменений претерпела также решетка радиатора, а также бампер, изменен дизайн фонарей, расположенных сзади. Известно, что в салоне Hyundai Creta обновится приборная панель. Над центральной консолью появится сенсорный экран. Также будут модернизированы дверные карты и сиденья. На сегодняшний день отсутствуют сведения о технических характеристиках кроссовера.
На потребительский рынок Китая Hyundai Creta поступит в конце лета 2019 года. Стоимость транспортного средства еще не названа.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:38