В Сети показали, как роботы собирают Porsche Panamera и Macan





Авто начинают производить в кузовном цеху. Там современные роботы осуществляют сборку рамы, а также кузова авто. В данном случае используют точную лазерную сварку и клепку. Потом кузова отправляют в цех окраски. Базовым слоем является специальное антикоррозийное защитное покрытие, наносимое при помощи электрофореза. После того, как будут нанесены все слои эмали, корпуса авто сушат около 35 мин. Температура сушки составляет 135°С. Далее следует сборочная линия, где из свежеокрашенных кузовов и прочих деталей собирают роскошные авто. Непосредственно здесь работники завода занимаются установкой элементов внутренней отделки. На отдельной линии в двери авто вмонтируют стекла, ручки, боковые зеркала, уплотнители, накладки. Далее на транспортные средства устанавливают подвеску, тормоза, топливопроводы, а также ряд прочих компонентов.Следующим этапом устанавливается остекление, подушки безопасности, оптика, сидения. Самым ответственным моментом является соединение кузова авто с мотором, а также трансмиссией. Затем в практически готовое авто заливается охлаждающая и тормозная жидкость, монтируются колеса. В конце производственного процесса осуществляется тщательный осмотр, а также испытания в рамках заводского трека.