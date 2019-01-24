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Гарик «Бульдог» Харламов ругается матом в приложении для Android

Юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов будет ругаться матом в приложении для Android. Студент Томского университета разработал приложение, которое должно помочь иностранцам, изучающим русский язык, разобраться во всех его мелочах.

Гарик «Бульдог» Харламов ругается матом в приложении для Android

Разработчик приложения уверен, что с помощью его программы иностранцы смогут найти общий язык с россиянами. А голос Гарика Харламова, который, по сути, станет официальным представителем мата в России, поможет им понять отечественную культуру речи.

Сообщение о том, что Гарик Харламов озвучит приложение для Android, юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Данное событие он назвал почетным, с чем согласились его подписчики, отметившие, что жизнь прожита не зря.

Гарик «Бульдог» Харламов ругается матом в приложении для Android

Другие были уверены в том, что стать представителем мата — это «дно». Некоторые посоветовали пригласить для озвучивания приложения Сергея Шнурова, поскольку именно он у многих ассоциируется с русским матом.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:09

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