Гарик «Бульдог» Харламов ругается матом в приложении для Android
Юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов будет ругаться матом в приложении для Android. Студент Томского университета разработал приложение, которое должно помочь иностранцам, изучающим русский язык, разобраться во всех его мелочах.
Разработчик приложения уверен, что с помощью его программы иностранцы смогут найти общий язык с россиянами. А голос Гарика Харламова, который, по сути, станет официальным представителем мата в России, поможет им понять отечественную культуру речи.
Сообщение о том, что Гарик Харламов озвучит приложение для Android, юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Данное событие он назвал почетным, с чем согласились его подписчики, отметившие, что жизнь прожита не зря.
Другие были уверены в том, что стать представителем мата — это «дно». Некоторые посоветовали пригласить для озвучивания приложения Сергея Шнурова, поскольку именно он у многих ассоциируется с русским матом.
Разработчик приложения уверен, что с помощью его программы иностранцы смогут найти общий язык с россиянами. А голос Гарика Харламова, который, по сути, станет официальным представителем мата в России, поможет им понять отечественную культуру речи.
Сообщение о том, что Гарик Харламов озвучит приложение для Android, юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Данное событие он назвал почетным, с чем согласились его подписчики, отметившие, что жизнь прожита не зря.
Другие были уверены в том, что стать представителем мата — это «дно». Некоторые посоветовали пригласить для озвучивания приложения Сергея Шнурова, поскольку именно он у многих ассоциируется с русским матом.