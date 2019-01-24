Amazon тестирует робота-почтальона Scout





Сотрудники компании не сообщили технических характеристик устройства. Внешний вид робота аналогичен дизайну уже существующих версий. Можно говорить о том, что Amazon Scout является копией эстонского стартапа Starship Technologies. Новинка получила шесть колес и электрическую батарею. Она набирает скорость равную скорости пешеходу. Также устройство, передвигаясь по тротуарам, способно избегать препятствия, в том числе животных и людей.Во время презентации Amazon Scout производители подчеркнули, что на сегодняшний день тестирование проходят шесть устройств, которые первое время будут доставлять посылки в сопровождении надзирателей. Работу новинка начнет в Соединенных Штатах Америки, а точнее в округе Снохомиш, Вашингтон. Руководитель проекта Шон Скотт в своем микроблоге заявил, что робот-почтальон – это успешная разработка лаборатории Amazon, на которую возлагаются большие надежды.