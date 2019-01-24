Из-за избалованного ребенка Юлия Снигирь обратилась к психологу





По словам Юлии Снигирь, ребенок, которому скоро исполнится три года, начал беспокоить ее совсем недавно. Если раньше он вел себя спокойно, то сейчас все больше проявляет свой характер и самостоятельность. Актриса постоянно боится совершить какую-нибудь ошибку в воспитании, поэтому ей понадобился совет психолога.Специалист посчитала, что Юлия Снигирь не должна беспокоиться. В этом возрасте дети переживают этап становления личности. Если ранее родители им ни в чем не отказывали, то ребенок будет требовать от матери каких-нибудь благ. Дело доходит даже до торговли и манипулирования. Так, за обещание хорошо себя вести ребенок может попросить печенье или он откажется идти гулять. Психолог посоветовала матери настаивать на своем и не идти на поводу ребенка, даже если он закатывает истерику.