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Из-за избалованного ребенка Юлия Снигирь обратилась к психологу

Из-за взрослеющего сына российская актриса Юлия Снигирь решила обратиться за помощью к психологу. Во время интернет-шоу Татьяны Лазаревой «Избалованные дети» она связалась со специалистом, который объяснил, что у сына актрисы сейчас начинается кризис трех лет.
Из-за избалованного ребенка Юлия Снигирь обратилась к психологу

По словам Юлии Снигирь, ребенок, которому скоро исполнится три года, начал беспокоить ее совсем недавно. Если раньше он вел себя спокойно, то сейчас все больше проявляет свой характер и самостоятельность. Актриса постоянно боится совершить какую-нибудь ошибку в воспитании, поэтому ей понадобился совет психолога.

Специалист посчитала, что Юлия Снигирь не должна беспокоиться. В этом возрасте дети переживают этап становления личности. Если ранее родители им ни в чем не отказывали, то ребенок будет требовать от матери каких-нибудь благ. Дело доходит даже до торговли и манипулирования. Так, за обещание хорошо себя вести ребенок может попросить печенье или он откажется идти гулять. Психолог посоветовала матери настаивать на своем и не идти на поводу ребенка, даже если он закатывает истерику.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:45

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