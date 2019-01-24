Из-за избалованного ребенка Юлия Снигирь обратилась к психологу
Из-за взрослеющего сына российская актриса Юлия Снигирь решила обратиться за помощью к психологу. Во время интернет-шоу Татьяны Лазаревой «Избалованные дети» она связалась со специалистом, который объяснил, что у сына актрисы сейчас начинается кризис трех лет.
По словам Юлии Снигирь, ребенок, которому скоро исполнится три года, начал беспокоить ее совсем недавно. Если раньше он вел себя спокойно, то сейчас все больше проявляет свой характер и самостоятельность. Актриса постоянно боится совершить какую-нибудь ошибку в воспитании, поэтому ей понадобился совет психолога.
Специалист посчитала, что Юлия Снигирь не должна беспокоиться. В этом возрасте дети переживают этап становления личности. Если ранее родители им ни в чем не отказывали, то ребенок будет требовать от матери каких-нибудь благ. Дело доходит даже до торговли и манипулирования. Так, за обещание хорошо себя вести ребенок может попросить печенье или он откажется идти гулять. Психолог посоветовала матери настаивать на своем и не идти на поводу ребенка, даже если он закатывает истерику.
По словам Юлии Снигирь, ребенок, которому скоро исполнится три года, начал беспокоить ее совсем недавно. Если раньше он вел себя спокойно, то сейчас все больше проявляет свой характер и самостоятельность. Актриса постоянно боится совершить какую-нибудь ошибку в воспитании, поэтому ей понадобился совет психолога.
Специалист посчитала, что Юлия Снигирь не должна беспокоиться. В этом возрасте дети переживают этап становления личности. Если ранее родители им ни в чем не отказывали, то ребенок будет требовать от матери каких-нибудь благ. Дело доходит даже до торговли и манипулирования. Так, за обещание хорошо себя вести ребенок может попросить печенье или он откажется идти гулять. Психолог посоветовала матери настаивать на своем и не идти на поводу ребенка, даже если он закатывает истерику.