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В Сети продемонстрировали самый маленький в мире автомат

В Сети продемонстрировали самую маленькую версию автомата в мире. Новую компактную модель мини-автомата MPX Copperhead создали мастера компании Sig Sauer, производящей новое современное оружие.

В Сети продемонстрировали самый маленький в мире автомат

Автомат в длину составляет примерно 37 см. Оружие весит 2 кг. Калибр патрона составляет 9 мм. Данная модель была разработана в двух вариациях – для военных, а также для гражданского применения в качестве пистолета. Для сотрудников полиции, а также служащих в армии, производителем был предусмотрен ряд дополнительных опций. Речь идёт о возможности применения глушителя. Также в данном автомате есть возможность изменения режима стрельбы.


Согласно предварительным данным, модель автомата MPX Copperhead должна поступить на рынок с фиксированной ценой в 1600 американских долларов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:37

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