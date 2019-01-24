В Сети продемонстрировали самый маленький в мире автомат





Автомат в длину составляет примерно 37 см. Оружие весит 2 кг. Калибр патрона составляет 9 мм. Данная модель была разработана в двух вариациях – для военных, а также для гражданского применения в качестве пистолета. Для сотрудников полиции, а также служащих в армии, производителем был предусмотрен ряд дополнительных опций. Речь идёт о возможности применения глушителя. Также в данном автомате есть возможность изменения режима стрельбы.Согласно предварительным данным, модель автомата MPX Copperhead должна поступить на рынок с фиксированной ценой в 1600 американских долларов.