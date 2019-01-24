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Прохор Шаляпин в «Прямом эфире» выяснил, кто его настоящий отец

Прохор Шаляпин в течении протяжении многих лет утаивал от общественности, что его отец прибывал в психиатрической больнице. Однако в студии телешоу «Прямой эфир» исполнитель песен признался, что он с детства подозревал, что мама родила его от своего свекра.

Прохор Шаляпин в «Прямом эфире» выяснил, кто его настоящий отец

По признанию родительницы Прохора Шаляпина, отец супруга очень любил женщин. Она рассказала, что однажды свекор пробрался к ней в постель, после чего она забеременела. По заявлению крестной матери, папой певца является непосредственно его дед. Шаляпин отметил, что он был нелюбим отцом, при этом дедушка относился к нему очень хорошо. Он учил вокалиста ездить за рулем своего авто марки «Волга», а также брал внука на рыбалку. Когда исполнителю песен было 9 лет, его папа попал за решётку. Воспитанием Прохора занимался дед. Через некоторое время певец услышал от родственников, что его дедушка может быть на самом деле его родным отцом.

Прохор Шаляпин в «Прямом эфире» выяснил, кто его настоящий отец

Но тест ДНК не подтвердил семейную тайну Прохора Шаляпина, доказав прямое родство с его отцом. Вокалист принял решение, что простит маме ее сомнения касательно личности возможного родителя.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:20

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