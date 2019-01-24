Прохор Шаляпин в «Прямом эфире» выяснил, кто его настоящий отец





По признанию родительницы Прохора Шаляпина, отец супруга очень любил женщин. Она рассказала, что однажды свекор пробрался к ней в постель, после чего она забеременела. По заявлению крестной матери, папой певца является непосредственно его дед. Шаляпин отметил, что он был нелюбим отцом, при этом дедушка относился к нему очень хорошо. Он учил вокалиста ездить за рулем своего авто марки «Волга», а также брал внука на рыбалку. Когда исполнителю песен было 9 лет, его папа попал за решётку. Воспитанием Прохора занимался дед. Через некоторое время певец услышал от родственников, что его дедушка может быть на самом деле его родным отцом.Но тест ДНК не подтвердил семейную тайну Прохора Шаляпина, доказав прямое родство с его отцом. Вокалист принял решение, что простит маме ее сомнения касательно личности возможного родителя.