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Мощнейший рентгеновский лазер XFEL засветился в полную силу

Специалисты завершили выведение устройства EXFEL на проектные мощности. По сути, речь идёт о лазере, являющемся чем-то вроде микроскопа, а его целью является изучение сверхмалых объектов, имеющих молекулярные и атомные размеры.
Мощнейший рентгеновский лазер XFEL засветился в полную силу

Благодаря устройству пучки свободных электронов способны разгоняться до околосветовой скорости, затем происходит процесс пересечения с ондуляторами, вызывающими колебания пучка вверх-вниз. Поскольку в этот момент электрон начинает двигаться ускоренно, он излучает энергию. Исследователи тщательно выбирали параметры установки, ведь им было важно, чтобы излучение попадало под рентгеновский диапазон, и это неудивительно: меньшая длина волны обеспечивала возможность для просмотра под этим светом более мелкого предмета.

EXFEL позволит тщательнее рассматривать различные объекты микромира. За прошлый год устройство проработало около 6,8 тысяч часов, более 25% из них отдали для первого научного эксперимента на установке. В этом году для различных наблюдений отведут порядка 4 тысяч часов. Разработка лазера стала возможной благодаря международному консорциуму, а главную роль в нём сыграли Германия и РФ.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:28

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