Мощнейший рентгеновский лазер XFEL засветился в полную силу





Благодаря устройству пучки свободных электронов способны разгоняться до околосветовой скорости, затем происходит процесс пересечения с ондуляторами, вызывающими колебания пучка вверх-вниз. Поскольку в этот момент электрон начинает двигаться ускоренно, он излучает энергию. Исследователи тщательно выбирали параметры установки, ведь им было важно, чтобы излучение попадало под рентгеновский диапазон, и это неудивительно: меньшая длина волны обеспечивала возможность для просмотра под этим светом более мелкого предмета.EXFEL позволит тщательнее рассматривать различные объекты микромира. За прошлый год устройство проработало около 6,8 тысяч часов, более 25% из них отдали для первого научного эксперимента на установке. В этом году для различных наблюдений отведут порядка 4 тысяч часов. Разработка лазера стала возможной благодаря международному консорциуму, а главную роль в нём сыграли Германия и РФ.