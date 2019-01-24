Поздние ужины признали безопасными для здоровья
Ученые из Японии смогли выяснить, что позднее употребление пищи абсолютно безопасно для здоровья человека. Исследования проводили сотрудники Университета Окаямы.
Долгое время считалось, что ночные трапезы являются очень опасными и несут тяжелые последствия для человека. Одним из худших исходов считалось то, что уровень глюкозы в крови не успеет прийти в норму до того момента, как человек погрузится в сон.
Специалисты из японского университета провели масштабный эксперимент. В нем приняли участие 1573 добровольца. Исследование длилось несколько лет. На протяжении всего времени участники отчитывались на тему своего распорядка дня и сдавали контрольную пробу крови на анализ сахара.
По информации, опубликованной в издании Prevention & Health, большая часть добровольцев придерживались необходимых часовых рамок: ложились в кровать не ранее чем через два часа после ужина. Однако 16 процентов мужчин и 8 процентов женщин игнорировали данный совет. После анализа результатов ученые смогли установить, что независимо от режима у всех участников уровень глюкозы был примерно одинаков.
Долгое время считалось, что ночные трапезы являются очень опасными и несут тяжелые последствия для человека. Одним из худших исходов считалось то, что уровень глюкозы в крови не успеет прийти в норму до того момента, как человек погрузится в сон.
Специалисты из японского университета провели масштабный эксперимент. В нем приняли участие 1573 добровольца. Исследование длилось несколько лет. На протяжении всего времени участники отчитывались на тему своего распорядка дня и сдавали контрольную пробу крови на анализ сахара.
По информации, опубликованной в издании Prevention & Health, большая часть добровольцев придерживались необходимых часовых рамок: ложились в кровать не ранее чем через два часа после ужина. Однако 16 процентов мужчин и 8 процентов женщин игнорировали данный совет. После анализа результатов ученые смогли установить, что независимо от режима у всех участников уровень глюкозы был примерно одинаков.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:30