Поздние ужины признали безопасными для здоровья





Долгое время считалось, что ночные трапезы являются очень опасными и несут тяжелые последствия для человека. Одним из худших исходов считалось то, что уровень глюкозы в крови не успеет прийти в норму до того момента, как человек погрузится в сон.Специалисты из японского университета провели масштабный эксперимент. В нем приняли участие 1573 добровольца. Исследование длилось несколько лет. На протяжении всего времени участники отчитывались на тему своего распорядка дня и сдавали контрольную пробу крови на анализ сахара.По информации, опубликованной в издании Prevention & Health, большая часть добровольцев придерживались необходимых часовых рамок: ложились в кровать не ранее чем через два часа после ужина. Однако 16 процентов мужчин и 8 процентов женщин игнорировали данный совет. После анализа результатов ученые смогли установить, что независимо от режима у всех участников уровень глюкозы был примерно одинаков.