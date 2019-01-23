Первый снимок ударного беспилотника С-70 «Охотник» появился в Сети
Фотографии отечественного боевого беспилотника С-70 «Охотник» несколько часов назад были опубликованы на просторах интернета. По информации инсайдеров, разместивших снимок, это именно новейший БПЛА.
Крылатая машина получила специальные датчики на фюзеляже, выполненные по типу «летающего крыла». Отметим, что недавно в Сети появлялись слухи о первом тестировании данного летального аппарата и подготовке к испытательным полётам. В добавок к этому, БПЛА отличается радиолокационной малозаметностью, а его вес не превысит 20 тонн, отмечают эксперты.
При боевых условиях его задачей будет являться нанесение удара по противнику с помощью высокоточного оружия. Аппарат способен развивать скорость до 1000 км/час, а также сможет долгое время находиться в воздушном пространстве, совершая дальние перелеты.
Крылатая машина получила специальные датчики на фюзеляже, выполненные по типу «летающего крыла». Отметим, что недавно в Сети появлялись слухи о первом тестировании данного летального аппарата и подготовке к испытательным полётам. В добавок к этому, БПЛА отличается радиолокационной малозаметностью, а его вес не превысит 20 тонн, отмечают эксперты.
При боевых условиях его задачей будет являться нанесение удара по противнику с помощью высокоточного оружия. Аппарат способен развивать скорость до 1000 км/час, а также сможет долгое время находиться в воздушном пространстве, совершая дальние перелеты.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:59