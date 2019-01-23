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Первый снимок ударного беспилотника С-70 «Охотник» появился в Сети

Фотографии отечественного боевого беспилотника С-70 «Охотник» несколько часов назад были опубликованы на просторах интернета. По информации инсайдеров, разместивших снимок, это именно новейший БПЛА.
Первый снимок ударного беспилотника С-70 «Охотник» появился в Сети

Крылатая машина получила специальные датчики на фюзеляже, выполненные по типу «летающего крыла». Отметим, что недавно в Сети появлялись слухи о первом тестировании данного летального аппарата и подготовке к испытательным полётам. В добавок к этому, БПЛА отличается радиолокационной малозаметностью, а его вес не превысит 20 тонн, отмечают эксперты.

При боевых условиях его задачей будет являться нанесение удара по противнику с помощью высокоточного оружия. Аппарат способен развивать скорость до 1000 км/час, а также сможет долгое время находиться в воздушном пространстве, совершая дальние перелеты.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:59

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