Первый снимок ударного беспилотника С-70 «Охотник» появился в Сети





Крылатая машина получила специальные датчики на фюзеляже, выполненные по типу «летающего крыла». Отметим, что недавно в Сети появлялись слухи о первом тестировании данного летального аппарата и подготовке к испытательным полётам. В добавок к этому, БПЛА отличается радиолокационной малозаметностью, а его вес не превысит 20 тонн, отмечают эксперты.При боевых условиях его задачей будет являться нанесение удара по противнику с помощью высокоточного оружия. Аппарат способен развивать скорость до 1000 км/час, а также сможет долгое время находиться в воздушном пространстве, совершая дальние перелеты.