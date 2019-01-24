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Cowon выпустит TWS-наушники CT5 с защитой от воды и с Bluetooth 5.0

Компания Cowon разработала беспроводные наушники TWS под названием CT5, относящиеся к классу Hi-Fi. Аксессуар получил компактный корпус, защищающий его от пыли или брызг.
Cowon выпустит TWS-наушники CT5 с защитой от воды и с Bluetooth 5.0

Новинка может автоматически подключаться к девайсу и взаимодействовать с голосовым помощником. Более быстрое соединение и передача звука осуществляется благодаря Bluetooth 5.0. В случае изъятия из зарядного чехла наушники сами подключаются к гаджету. Внедрена и защита стандарта IPX4, позволяющая прослушивать музыкальные файлы на смартфоне даже в дождливую погоду. По сравнению с предыдущей моделью CF2 во время телефонного разговора звук может исходить из двух наушников, поэтому пользователь будет лучше слышать собеседника в шумном месте.

Производители отметили, что беспрерывное прослушивание может длиться до 3 часов, а вот в режиме ожидания время работы увеличивается до 150 часов. К наушникам подойдет зарядное устройство на 500 мАч, подытожили разработчики.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:00

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