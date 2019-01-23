Switch стала самой продаваемой консолью в США





По итогам исследования потребительской платформы США за минувший год, эксперты пришли к выводу: среди представителей класса игровых приставок лидерское место заняла Nintendo Switch. Самый большой спрос на устройство припал на последний месяц года. Nintendo стала лидером среди предпраздничных декабрьских продаж среди консолей, которые относятся к четвертому поколению.В показателях по общим продажам за прошлый год Nintendo Switch уступила только результатам PlayStation 4 в 2015 году. Заметим, что на потребительском рынке России консоль Nintendo Switch все еще остается не слишком популярной. Это несмотря на то, что гаджет считается одним из лучших по характеристикам в своем роде.