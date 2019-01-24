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В смерти Криса Кельми теперь обвиняют его жену Людмилу

К смерти Криса Кельми может иметь непосредственное отношение его жена Людмила. Такое мнение высказал известный музыкант Владимир Шанс, убежденный, что женщина могла бы спасти своего супруга.

В смерти Криса Кельми теперь обвиняют его жену Людмилу

Крис Кельми ушел из жизни в первый день 2019 года, и для многочисленных его поклонников это известие стало шоком. Когда Шанс был в морге, куда привезли тело его покойного друга, санитары рассказали ему странную историю. Они говорили, что в доме Криса Кельми на момент его смерти находилась подвыпившая женщина, его жена. Она якобы даже предлагала им тоже угоститься крепкими напитками и выглядела достаточно спокойной и равнодушной.

Обдумав эту информацию, Владимир Шанс пришел к выводу, что открывшаяся язва Криса Кельми не стала бы причиной его кончины, если бы супруга Людмила вовремя вызвала скорую.

В смерти Криса Кельми теперь обвиняют его жену Людмилу

Но адвокат супруги Криса Кельми наотрез отказался считать эту версию событий серьезной. По его словам, первый вызов скорой был зафиксирован еще 29 декабря, и сделал это лично Кельми. А 30 и 31 декабря врачи приезжали по вызову самой Людмилы. И в последний приезд медиков музыкант лично отказался от госпитализации, собираясь встретить Новый год у себя дома.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:00

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