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Ford в Европе представил обновленную версию пикапа Ford Ranger

Ford в Европе представил обновленный пикап версии Ford Ranger, оснащаемый новым современным силовым агрегатом. Реализация экстремальной модели Ford Ranger Raptor стартует уже летом текущего года.

Ford в Европе представил обновленную версию пикапа Ford Ranger

На авторынке также появится обновлённая стандартная вариация внедорожника, сменившего имеющуюся моторную гамму. Авто вместо дизельных агрегатов на 2,2/3,2 л наделили двухлитровым дизелем семейства EcoBlue на 132, 172, 213 "лошадок". При этом исчезнет американский 2,3-литровый EcoBoost. Первые две вариации силового агрегата наделили одной турбиной. Топовую версию оснастили двойным турбонаддувом. Стандартно вместе с двигателем работает 6-ступенчатая «механика». За доплату предлагается 10-ступенчая АКПП (помимо базовой версии). В авто используется система полного привода.

Представители бренда отмечают, что обновлённая версия Ford Ranger стала на десять процентов экономичней. В транспортном средстве экстерьер остался практически прежним. Специалисты поменяли дизайн радиаторной решётки и переднего бампера. Производители предложили ряд новых расцветок кузова, установили 17-дюймовые диски. Салон отличается новыми специальными материалами отделки.

Европейский Ford Ranger оснащается мультимедиа типа SYNC3, системой предупреждения столкновений, адаптивным круизом с ограничителем скорости, надёжным парковочным ассистентом, удобной камерой заднего вида, бесключевым доступом, системой FordPass Connect, позволяющей с помощью смартфона контролировать уровень масла, давление в автомобильных шинах.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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