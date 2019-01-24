Ford в Европе представил обновленную версию пикапа Ford Ranger
Ford в Европе представил обновленный пикап версии Ford Ranger, оснащаемый новым современным силовым агрегатом. Реализация экстремальной модели Ford Ranger Raptor стартует уже летом текущего года.
На авторынке также появится обновлённая стандартная вариация внедорожника, сменившего имеющуюся моторную гамму. Авто вместо дизельных агрегатов на 2,2/3,2 л наделили двухлитровым дизелем семейства EcoBlue на 132, 172, 213 "лошадок". При этом исчезнет американский 2,3-литровый EcoBoost. Первые две вариации силового агрегата наделили одной турбиной. Топовую версию оснастили двойным турбонаддувом. Стандартно вместе с двигателем работает 6-ступенчатая «механика». За доплату предлагается 10-ступенчая АКПП (помимо базовой версии). В авто используется система полного привода.
Представители бренда отмечают, что обновлённая версия Ford Ranger стала на десять процентов экономичней. В транспортном средстве экстерьер остался практически прежним. Специалисты поменяли дизайн радиаторной решётки и переднего бампера. Производители предложили ряд новых расцветок кузова, установили 17-дюймовые диски. Салон отличается новыми специальными материалами отделки.
Европейский Ford Ranger оснащается мультимедиа типа SYNC3, системой предупреждения столкновений, адаптивным круизом с ограничителем скорости, надёжным парковочным ассистентом, удобной камерой заднего вида, бесключевым доступом, системой FordPass Connect, позволяющей с помощью смартфона контролировать уровень масла, давление в автомобильных шинах.
На авторынке также появится обновлённая стандартная вариация внедорожника, сменившего имеющуюся моторную гамму. Авто вместо дизельных агрегатов на 2,2/3,2 л наделили двухлитровым дизелем семейства EcoBlue на 132, 172, 213 "лошадок". При этом исчезнет американский 2,3-литровый EcoBoost. Первые две вариации силового агрегата наделили одной турбиной. Топовую версию оснастили двойным турбонаддувом. Стандартно вместе с двигателем работает 6-ступенчатая «механика». За доплату предлагается 10-ступенчая АКПП (помимо базовой версии). В авто используется система полного привода.
Представители бренда отмечают, что обновлённая версия Ford Ranger стала на десять процентов экономичней. В транспортном средстве экстерьер остался практически прежним. Специалисты поменяли дизайн радиаторной решётки и переднего бампера. Производители предложили ряд новых расцветок кузова, установили 17-дюймовые диски. Салон отличается новыми специальными материалами отделки.
Европейский Ford Ranger оснащается мультимедиа типа SYNC3, системой предупреждения столкновений, адаптивным круизом с ограничителем скорости, надёжным парковочным ассистентом, удобной камерой заднего вида, бесключевым доступом, системой FordPass Connect, позволяющей с помощью смартфона контролировать уровень масла, давление в автомобильных шинах.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00