Ford в Европе представил обновленную версию пикапа Ford Ranger





На авторынке также появится обновлённая стандартная вариация внедорожника, сменившего имеющуюся моторную гамму. Авто вместо дизельных агрегатов на 2,2/3,2 л наделили двухлитровым дизелем семейства EcoBlue на 132, 172, 213 "лошадок". При этом исчезнет американский 2,3-литровый EcoBoost. Первые две вариации силового агрегата наделили одной турбиной. Топовую версию оснастили двойным турбонаддувом. Стандартно вместе с двигателем работает 6-ступенчатая «механика». За доплату предлагается 10-ступенчая АКПП (помимо базовой версии). В авто используется система полного привода.Представители бренда отмечают, что обновлённая версия Ford Ranger стала на десять процентов экономичней. В транспортном средстве экстерьер остался практически прежним. Специалисты поменяли дизайн радиаторной решётки и переднего бампера. Производители предложили ряд новых расцветок кузова, установили 17-дюймовые диски. Салон отличается новыми специальными материалами отделки.Европейский Ford Ranger оснащается мультимедиа типа SYNC3, системой предупреждения столкновений, адаптивным круизом с ограничителем скорости, надёжным парковочным ассистентом, удобной камерой заднего вида, бесключевым доступом, системой FordPass Connect, позволяющей с помощью смартфона контролировать уровень масла, давление в автомобильных шинах.