Ольга Ветер кардинально изменила свою внешность с помощью ботокса и «гиалуронки»

«Ребят, каюсь, предыдущая фотка была отфотошоплена. Решила все-таки выставить оригинал, дабы не обманывать людей. Кристина, сориии что пришлось показать нас настоящих», - написала она, оставив хештеги: #подругиутки, #губыутки, #уткикрасотки.





В подписи она сообщила, что с самого утра наводит красоту в салоне у еще одной бывшей коллеги по проекту Алены Ашмариной.Судя по всему, девушка надеялась на то, что подписчики буквально завалят ее комплиментами. Однако те, наоборот, начали критиковать ее за использование фотошопа, а также внешний вид в целом. По мнению многих, Оля стала выглядеть как силиконовая кукла.В ответ Ветер разместила в микроблоге тот же снимок, однако закрыла свое и Кристины лицо смайликами утки.Однако на этом обсуждения внешнего вида Оли не прекратились, поэтому та решила откровенно рассказать обо всех манипуляциях, которые она делала со своим лицом, дабы раз и навсегда расставить точки в этом вопросе.По словам девушки, около двух с половиной лет каждые 7-8 месяцев она колола в губы 0,5мл «гиалуронки», а последние полгода увеличила объем до 1мл и осталась довольна. Этой же «гиалуронкой» Ветер исправила «носослезку», из-за которой очень выделялись синяки под глазами.К слову, «гиалуронка» у Ольги Ветер вколота и в подбородок, чтобы визуально лицо казалось более вытянутым.Кроме того, экс-звезда телестройки сделала одну из своих самых любимых процедур – мезоскульпт, после которой подтянулся овал лица.Но и это еще не все: дабы избавиться от морщин, девушка периодически колет в лоб ботокс. По ее мнению, он дает прекрасный эффект и продлевает молодость.Предугадывая, что некоторые пользователи Сети не смогут спокойно воспринять эту информацию, героиня «Дома-2» посоветовала им сразу отписаться от ее страницы, а также заклеить себе глаза, поскольку сейчас каждая вторая девушка или женщина посещает косметолога и делает различные процедуры для поддержания своей красоты.