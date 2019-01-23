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Ольга Ветер кардинально изменила свою внешность с помощью ботокса и «гиалуронки»

Вчера на своей странице в социальной сети Instagram экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Ветер опубликовала фотографию, на которой позировала вместе со своей бывшей коллегой Кристиной Дерябиной.

В подписи она сообщила, что с самого утра наводит красоту в салоне у еще одной бывшей коллеги по проекту Алены Ашмариной.

Ольга Ветер кардинально изменила свою внешность с помощью ботокса и «гиалуронки»

Судя по всему, девушка надеялась на то, что подписчики буквально завалят ее комплиментами. Однако те, наоборот, начали критиковать ее за использование фотошопа, а также внешний вид в целом. По мнению многих, Оля стала выглядеть как силиконовая кукла.

В ответ Ветер разместила в микроблоге тот же снимок, однако закрыла свое и Кристины лицо смайликами утки.

«Ребят, каюсь, предыдущая фотка была отфотошоплена. Решила все-таки выставить оригинал, дабы не обманывать людей. Кристина, сориии что пришлось показать нас настоящих», - написала она, оставив хештеги: #подругиутки, #губыутки, #уткикрасотки.

Ольга Ветер кардинально изменила свою внешность с помощью ботокса и «гиалуронки»

Однако на этом обсуждения внешнего вида Оли не прекратились, поэтому та решила откровенно рассказать обо всех манипуляциях, которые она делала со своим лицом, дабы раз и навсегда расставить точки в этом вопросе.

По словам девушки, около двух с половиной лет каждые 7-8 месяцев она колола в губы 0,5мл «гиалуронки», а последние полгода увеличила объем до 1мл и осталась довольна. Этой же «гиалуронкой» Ветер исправила «носослезку», из-за которой очень выделялись синяки под глазами.

Ольга Ветер кардинально изменила свою внешность с помощью ботокса и «гиалуронки»

К слову, «гиалуронка» у Ольги Ветер вколота и в подбородок, чтобы визуально лицо казалось более вытянутым.

Кроме того, экс-звезда телестройки сделала одну из своих самых любимых процедур – мезоскульпт, после которой подтянулся овал лица.
Но и это еще не все: дабы избавиться от морщин, девушка периодически колет в лоб ботокс. По ее мнению, он дает прекрасный эффект и продлевает молодость.

Предугадывая, что некоторые пользователи Сети не смогут спокойно воспринять эту информацию, героиня «Дома-2» посоветовала им сразу отписаться от ее страницы, а также заклеить себе глаза, поскольку сейчас каждая вторая девушка или женщина посещает косметолога и делает различные процедуры для поддержания своей красоты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:22

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