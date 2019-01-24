Apple запустила флешмоб на лучшее фото, снятое на iPhone





Для участия в конкурсе нужно сделать снимок и до начала февраля поделиться им в социальной сети Instagram, добавив хештег #ShotOniPhone. Кроме того, участвовать во флешмобе могут юзеры китайского сервиса Weibo, используя тот же хештег. В описании к публикации нужно обязательно назвать модель iPhone. В Apple напомнили, что некоторые из их девайсов (XS, XS Max и XR) оснащены самыми современными инструментами для фотографии, позволяющими даже сделать портрет с регулируемой глубиной резкости или фотографии формата Smart HDR.Если у юзеров нет аккаунтов в вышеназванных соцсетях, они могут прислать свои изображения на электронную почту shotoniphone@apple.com, указав свое имя и фамилию, а также модель девайса. Оценка публикаций будет проводиться международным жюри, состоящим из профессиональных фотографов со всего мира.