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Apple запустила флешмоб на лучшее фото, снятое на iPhone

Корпорация Apple заявила о начале флешмоба Shot on iPhone Challenge, предложив владельцам своих девайсов отправлять лучшие изображения. Снимки победителей опубликуют и на просторах Сети, и на билбордах, а также в магазинах "яблочной" компании.

Apple запустила флешмоб на лучшее фото, снятое на iPhone

Для участия в конкурсе нужно сделать снимок и до начала февраля поделиться им в социальной сети Instagram, добавив хештег #ShotOniPhone. Кроме того, участвовать во флешмобе могут юзеры китайского сервиса Weibo, используя тот же хештег. В описании к публикации нужно обязательно назвать модель iPhone. В Apple напомнили, что некоторые из их девайсов (XS, XS Max и XR) оснащены самыми современными инструментами для фотографии, позволяющими даже сделать портрет с регулируемой глубиной резкости или фотографии формата Smart HDR.

Если у юзеров нет аккаунтов в вышеназванных соцсетях, они могут прислать свои изображения на электронную почту shotoniphone@apple.com, указав свое имя и фамилию, а также модель девайса. Оценка публикаций будет проводиться международным жюри, состоящим из профессиональных фотографов со всего мира.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00

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