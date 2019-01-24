Стоимость Prestigio Muze U3 LTE составит менее 6 тысяч рублей





Смартфон от Prestigio получил легкий и компактным корпус. Разработчики оснастили его дисплеем размером в пять дюймов, который имеет разрешение 720х1280 пикселей. Работает устройство на базе Android 8.1 Oreo. Процессор имеет четыре ядра. Пользователю пригодятся два гигабайта оперативной памяти, а также возможность ее расширения с помощью накопителей. Muze U3 LTE имеет соотношение сторон 16:9. На свою заднюю панель девайс получил камеру в восемь мегапикселей. Она оснащена автофокусом и вспышкой. Передняя камера – пять мегапикселей. С помощью данного гаджета можно осуществлять быструю передачу файлов без подключения к Wi-Fi. Это становится возможным за счет поддержки сетей 4-го поколения.Prestigio Muze U3 LTE выйдет на потребительский рынок России с ценником в 5 тысяч 990 рублей.