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Стоимость Prestigio Muze U3 LTE составит менее 6 тысяч рублей

Производитель мобильных телефонов компания Prestigio сделала объявление о выпуске на российский рынок бюджетного устройства Muze U3 LTE. Стоимость заявленной новинки составит менее шести тысяч рублей.
Стоимость Prestigio Muze U3 LTE составит менее 6 тысяч рублей

Смартфон от Prestigio получил легкий и компактным корпус. Разработчики оснастили его дисплеем размером в пять дюймов, который имеет разрешение 720х1280 пикселей. Работает устройство на базе Android 8.1 Oreo. Процессор имеет четыре ядра. Пользователю пригодятся два гигабайта оперативной памяти, а также возможность ее расширения с помощью накопителей. Muze U3 LTE имеет соотношение сторон 16:9. На свою заднюю панель девайс получил камеру в восемь мегапикселей. Она оснащена автофокусом и вспышкой. Передняя камера – пять мегапикселей. С помощью данного гаджета можно осуществлять быструю передачу файлов без подключения к Wi-Fi. Это становится возможным за счет поддержки сетей 4-го поколения.

Prestigio Muze U3 LTE выйдет на потребительский рынок России с ценником в 5 тысяч 990 рублей.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 04:00

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