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Продавец пылесосов стал самым богатым жителем Великобритании

Продавцу современных пылесосов посчастливилось стать богатейшим жителем Великобритании. Речь идёт о Джеймсе Дайсоне, являющемся основателем фирмы Dyson Ltd.

Продавец пылесосов стал самым богатым жителем Великобритании

После перемещения штаб-квартиры компании в Сингапур Дайсон разбогател на $4,52 млрд и его состояние достигло отметки $13,8 млрд. Столь быстрое повышение дохода связано с отличными экономическими результатами за минувший год. Общий оборот компании Dyson Ltd поднялся на 28%, а чистый доход увеличился на 33%.

До последнего времени богатейшим британцем считался Джим Рэтклифф, являющийся основателем химического холдинга Ineos. На настоящий момент он отстаёт от Дайсона на $700 млн с состоянием в $13,1 млрд. Хью Гросвенор оказался на третьем месте. Он является седьмым герцогом Вестминстерским и его состояние достигает $12,4 млрд. Большая часть его капитала – это ценные земельные владения в Великобритании.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:10

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