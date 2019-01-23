Продавец пылесосов стал самым богатым жителем Великобритании





После перемещения штаб-квартиры компании в Сингапур Дайсон разбогател на $4,52 млрд и его состояние достигло отметки $13,8 млрд. Столь быстрое повышение дохода связано с отличными экономическими результатами за минувший год. Общий оборот компании Dyson Ltd поднялся на 28%, а чистый доход увеличился на 33%.До последнего времени богатейшим британцем считался Джим Рэтклифф, являющийся основателем химического холдинга Ineos. На настоящий момент он отстаёт от Дайсона на $700 млн с состоянием в $13,1 млрд. Хью Гросвенор оказался на третьем месте. Он является седьмым герцогом Вестминстерским и его состояние достигает $12,4 млрд. Большая часть его капитала – это ценные земельные владения в Великобритании.