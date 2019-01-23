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Ольга Бузова не попала в список «Лучшая исполнительница» по версии сайта TopHit.ru

На своей странице в социальной сети Instagram Валерий Меладзе разместил список самых популярных исполнителей на территории России по версии сайта TopHit.ru, который Universal Music назвала самым авторитетным источником, занимающимся мониторингом радиоэфира в РФ. В этот перечень не попала Ольга Бузова.

Как и следовало ожидать, на первом месте списка «Лучший исполнитель» оказался сам Валерий: за 2018 год его песни попадали в эфир более 3 миллионов раз. Второе место занял Дима Билан, третье – Леонид Агутин, четвертое – Макс Барский, а завершает пятерку лучших Григорий Лепс.

Ольга Бузова не попала в список «Лучшая исполнительница» по версии сайта TopHit.ru

Список «Лучшая исполнительница» возглавила Ёлка, следом за ней с небольшим отрывом следует Светлана Лобода. На третьем месте разместилась Полина Гагарина, на четвертом – Кристина Орбакайте. Пятое место досталось певице Славе.

Таким образом, становится понятно, что Ольга Бузова, которая якобы находится на пике своей популярности, а ее треки неизменно попадают в топ российского iTunes, не получила статус лучшей и даже не попала в Топ-5.

Ольга Бузова не попала в список «Лучшая исполнительница» по версии сайта TopHit.ru

Эта информация дала многим пищу для размышлений. Публика всерьез задумалась о том, действительно ли ведущая реалити-шоу «Дом-2», начавшая карьеру певицы около двух лет назад, является настолько популярной, как об этом сообщают в различных интернет-изданиях, и она сама рассказывает в Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:51

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