Присутствие романтического партнера снижает давление в стрессовой ситуации





Специалисты утверждают, что присутствие второй половины непосредственно во время стресса совершенно не обязательно. Снизить физиологическую реакцию организма помогут даже мысли о нем. Прочная романтическая связь между партнерами способна влиять и на психологическое, и на физическое их состояние.Сотрудники Аризонского университета провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие 102 человека (из них примерно 75% женщин). Целью исследования было выяснение, каким образом присутствие любимого человека может повлиять на физиологической реакции организма в состоянии стресса. Все добровольцы находились в гетеросексуальных отношениях со своим партнеров около полутора лет. Во время эксперимента участникам необходимо было опустить ноги в холодную воду и продержать их там 4 минуты. За этот период им было дано задание, причем каждой из трех групп - свое. С участниками первой группы во время исследования находились их партнеры. Второй группе нужно было представить внешний вид своего любимого. Третья – контрольная. В качестве своего задания участники этой группы должны были думать о своем будущем дне. Результаты эксперимента показали, что присутствие и даже мысли о романтическом партнере помогает сохранять давление в рамках нормы.