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Присутствие романтического партнера снижает давление в стрессовой ситуации

Ученые из Соединенных Штатов Америки смогли выяснить, что присутствие романтического партнера способно понизить давление во время стрессовой ситуации. Данной информацией поделилось тематическое издание Psychophysiology.
Присутствие романтического партнера снижает давление в стрессовой ситуации

Специалисты утверждают, что присутствие второй половины непосредственно во время стресса совершенно не обязательно. Снизить физиологическую реакцию организма помогут даже мысли о нем. Прочная романтическая связь между партнерами способна влиять и на психологическое, и на физическое их состояние.

Сотрудники Аризонского университета провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие 102 человека (из них примерно 75% женщин). Целью исследования было выяснение, каким образом присутствие любимого человека может повлиять на физиологической реакции организма в состоянии стресса. Все добровольцы находились в гетеросексуальных отношениях со своим партнеров около полутора лет. Во время эксперимента участникам необходимо было опустить ноги в холодную воду и продержать их там 4 минуты. За этот период им было дано задание, причем каждой из трех групп - свое. С участниками первой группы во время исследования находились их партнеры. Второй группе нужно было представить внешний вид своего любимого. Третья – контрольная. В качестве своего задания участники этой группы должны были думать о своем будущем дне. Результаты эксперимента показали, что присутствие и даже мысли о романтическом партнере помогает сохранять давление в рамках нормы.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 03:00

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