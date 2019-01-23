Дмитрий Тарасов опроверг слухи о второй беременности Анастасии Костенко

«Я люблю детей, люблю своих племянников. На Новый год мы собрали у себя дома всю семью, я был в полном восторге: полный дом детей! И с женой у нас одинаковый взгляд на этот вопрос. Будем стараться, а дальше как Бог даст», - заявил Тарасов.





11 января на своей странице в социальной сети Instagram молодая мамочка поздравила свою дочь с праздником, а после принялась получать поздравления от своих подписчиков, параллельно отвечая на их вопросы.К примеру, одна из фанаток поинтересовалась, не планирует ли Настя завести второго ребенка, и ответ той многих удивил. Оказывается, они с мужем очень хотят погодок, поэтому надеются, что в ближайшем будущем у Миланы появится братик или сестра.С тех пор пользователи Сети то и дело пристально разглядывали фигуру Костенко, пытаясь найти признаки беременности, предполагая, что если супруги хотят, чтобы между детьми была минимальная разница в возрасте, то девушка уже вполне может находиться в положении.Однако на днях Дмитрий дал интервью, в котором сообщил, что они с Настей пока не ждут второго ребенка, но планируют.Напомним, что помимо Миланы у футболиста есть также дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко. Сейчас девочке 9 лет, и ее мама судится за то, чтобы отец выплатил ей всю задолженность по алиментам, сумма которой составляет 15 миллионов рублей.