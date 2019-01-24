АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Реклама Dolce & Gabbana почти разрушила карьеру китайской модели
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Sony представила «умную» роботизированную собаку Aibo с новой окраской Choco Edition

Представители японской корпорации Sony представили «умного» роботизированного пса под названием Aibo с новой окраской Choco Edition - шоколадно-белого исполнения. Такой расцветкой обладают собаки породы бигли.

Sony представила «умную» роботизированную собаку Aibo с новой окраской Choco Edition


Речь идёт о вариации робопса Aibo, дебютировавшего в конце позапрошлого года. Данный электронный современный питомец может обучаться, а также подстраиваться под своих непосредственных владельцев. Поведение Aibo отличается своей естественностью. Робопёс отлично имитирует движения, а также повадки настоящих животных. Роботизированную собаку наделили массой различных датчиков, камерами, микрофонами, 3-осевыми гироскопами, акселерометрами, сенсорными движения/освещённости и рядом прочих устройств. Общее число степеней свободы составляет 22. Версия Aibo Choco Edition заимствовала окраску у собачьей породы – бигли. Туловище, а также часть головы пса имеет 2 коричневых расцветки, а лапы оставили полностью белыми, кроме подушечек.


Модель получила режим патрулирования дома. Электронный пёс может осуществлять обход помещения в жилище, а также отслеживать возможное появление посторонних людей. Приём заказов на данную новинку уже стартовал. В Японии модель стоит $1800. Устройство начнут поставлять 1 февраля.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Sony представила «умную»
«Умная» камера напугала жителей США
Мозг способен различать прикосновения
Белорусская антарктическая станция
Мощнейший рентгеновский лазер XFEL
Рэпер Тимати вызвал шквал критики из-за
Первый снимок ударного беспилотника
Switch стала самой продаваемой консолью
Звезда "Дома-2" Лера Фрост больше не
Ольга Ветер кардинально изменила свою
Продавец пылесосов стал самым богатым
За 2018 год продажи электромобилей в
Ольга Бузова не попала в список «Лучшая
Людмила Зыкина боялась хранить у себя
На Украине больные рахитом остались без
Дмитрий Тарасов опроверг слухи о второй
Анжелика Варум показала в Instagram
Сергей Лазарев опубликовал в Instagram
Лиза Пескова раскритиковала неухоженных
Либерж Кпадону из-за тяжелой болезни за
Конспирологи: Президентских выборов в
Renault приступил к выпуску новых
По мнению Ольги Сударкиной, Дмитрий
Boeing испытал автономное пассажирское
Елена Малышева изменилась до
Поедающего гамбургер Джека Николсона
Учёные поставили Александру
Юлия Романова жалеет об уходе из
Apple рассказала о пользе iPhone во
Ума Турман посетила Неделю моды с
Просмотреть все новости