Sony представила «умную» роботизированную собаку Aibo с новой окраской Choco Edition





Речь идёт о вариации робопса Aibo, дебютировавшего в конце позапрошлого года. Данный электронный современный питомец может обучаться, а также подстраиваться под своих непосредственных владельцев. Поведение Aibo отличается своей естественностью. Робопёс отлично имитирует движения, а также повадки настоящих животных. Роботизированную собаку наделили массой различных датчиков, камерами, микрофонами, 3-осевыми гироскопами, акселерометрами, сенсорными движения/освещённости и рядом прочих устройств. Общее число степеней свободы составляет 22. Версия Aibo Choco Edition заимствовала окраску у собачьей породы – бигли. Туловище, а также часть головы пса имеет 2 коричневых расцветки, а лапы оставили полностью белыми, кроме подушечек.Модель получила режим патрулирования дома. Электронный пёс может осуществлять обход помещения в жилище, а также отслеживать возможное появление посторонних людей. Приём заказов на данную новинку уже стартовал. В Японии модель стоит $1800. Устройство начнут поставлять 1 февраля.