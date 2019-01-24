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«Умная» камера напугала жителей США ядерной атакой

Жительница США рассказала, что не так давно ее «умная» камера сообщила о надвигающейся ядерной атаке на их страну со стороны Кореи, а именно на штат Огайо, Чикаго и Лос-Анджелес. Выяснилось, что это проделки хакеров, которые смогли взломать систему гаджета из-за слишком простого пароля.

«Умная» камера напугала жителей США ядерной атакой

«Умная» камера, которая установлена в доме американки, принадлежит компании Nest (Google). Аппарат стал причиной испорченного воскресного утра для всей семьи. Сначала из устройства прозвучала громкая сирена, а после - сообщение о нападении КНДР. Женщина рассказала, что паника взяла над ней верх, и в голове проносились мысли о возможном бомбоубежище. В первую очередь она подумала о друзьях, живущих в Калифорнии. Однако самым неприятным оказалось для нее то, что она имела при себе мало наличных денег.


Чтобы узнать больше информации, хозяйка камеры решила включить телевизор, и в этот момент она поняла, что что-то не так. Когда она позвонила в компанию Nest, ей сообщили, что ее семья стала жертвой хакерской атаки.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:00

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