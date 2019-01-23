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Мозг способен различать прикосновения собственного и чужого организма

Учёные выяснили, что мозг способен различать производимые прикосновения своего организма, а также чужого. Эксперты из Линчёпингского университета провели сканирование мозга ряда добровольцев, прибегнув к помощи аппаратуры МРТ.

Мозг способен различать прикосновения собственного и чужого организма

Они выяснили, как человеческий мозг способен реагировать на различные прикосновения. Кожный покров имеет разные специальные сенсоры, воспринимающие тепло человека, его давление, частоту, а также прочие данные. Нервные окончания своими отростками подходят к клеткам спинного мозга, далее идут к головному мозгу, непосредственно где происходит обработка всей информации. Учёные занимались изучением реакции человеческого мозга подопытных непосредственно на чужие, а также собственные производимые прикосновения, используя МРТ.

Эксперты заметили, что ими фиксировались четкие различия между осуществляемыми прикосновениями других людей, а также самосенсорными стимулами. Во втором случае в определённых участках человеческого мозга уменьшилась активность. Ученые увидели, что перед тем, как обработка доходила непосредственно до мозга головы, возникающая разница наблюдалась в мозге спины.

При этом уменьшалась активность непосредственно в районе височной доли человеческого мозга. Согласно предположениям учёных, это является следствием прогнозирования мозгом человека прикосновений собственного тела. Во время второго эксперимента к коже испытуемых касалась нить различной толщины вместе с каким-либо из рассматриваемых видов осуществляемых взаимодействий первого опыта (собственные либо чужие поглаживания). В данном случае восприятия человеком обоих принимаемых сенсорных сигналов становилось меньше, когда испытуемые сами притрагивались к своей руке.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:00

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