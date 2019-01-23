На Украине больные рахитом остались без лекарства из-за инструкции на русском языке
Государственная служба Украины по лекарствам и контролю над наркотиками оставила больных рахитом пациентов без препарата "Вигантол" из-за инструкции, написанной на русском языке. Ведомство выдало распоряжение об утилизации всех поставок лекарственного препарата.
Все украинские больницы и склады медикаментов, где хранится или применяется "Вигантол", должны уничтожить это лекарство согласно выданному документу, сообщает "ПолитЭксперт". Если какая-нибудь медицинская организация откажется от выполнения распоряжения, её руководители должны понести наказание в соответствии с законом Украины.
В 2018 году ВОЗ опубликовала рейтинг здоровья, где говорится, что Украина является самой болеющей страной в Европе. В списке страна заняла 97 место из 156.
Медики зафиксировали в государстве вспышки дифтерии, кори, туберкулеза и африканской чумы свиней. Специалисты полагают: такой рост серьезных заболеваний связан с разрушением модели здравоохранения и отказом от импорта медикаментов из РФ. Из 75 препаратов, запрещенных к ввозу в Украину, 50 производятся в России. В их числе вакцины от таких заболеваний, как столбняк, энцефалит и стафилококк.
Все украинские больницы и склады медикаментов, где хранится или применяется "Вигантол", должны уничтожить это лекарство согласно выданному документу, сообщает "ПолитЭксперт". Если какая-нибудь медицинская организация откажется от выполнения распоряжения, её руководители должны понести наказание в соответствии с законом Украины.
В 2018 году ВОЗ опубликовала рейтинг здоровья, где говорится, что Украина является самой болеющей страной в Европе. В списке страна заняла 97 место из 156.
Медики зафиксировали в государстве вспышки дифтерии, кори, туберкулеза и африканской чумы свиней. Специалисты полагают: такой рост серьезных заболеваний связан с разрушением модели здравоохранения и отказом от импорта медикаментов из РФ. Из 75 препаратов, запрещенных к ввозу в Украину, 50 производятся в России. В их числе вакцины от таких заболеваний, как столбняк, энцефалит и стафилококк.
В мире
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:39