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На Украине больные рахитом остались без лекарства из-за инструкции на русском языке

Государственная служба Украины по лекарствам и контролю над наркотиками оставила больных рахитом пациентов без препарата "Вигантол" из-за инструкции, написанной на русском языке. Ведомство выдало распоряжение об утилизации всех поставок лекарственного препарата.

На Украине больные рахитом остались без лекарства из-за инструкции на русском языке

Все украинские больницы и склады медикаментов, где хранится или применяется "Вигантол", должны уничтожить это лекарство согласно выданному документу, сообщает "ПолитЭксперт". Если какая-нибудь медицинская организация откажется от выполнения распоряжения, её руководители должны понести наказание в соответствии с законом Украины.

В 2018 году ВОЗ опубликовала рейтинг здоровья, где говорится, что Украина является самой болеющей страной в Европе. В списке страна заняла 97 место из 156.

Медики зафиксировали в государстве вспышки дифтерии, кори, туберкулеза и африканской чумы свиней. Специалисты полагают: такой рост серьезных заболеваний связан с разрушением модели здравоохранения и отказом от импорта медикаментов из РФ. Из 75 препаратов, запрещенных к ввозу в Украину, 50 производятся в России. В их числе вакцины от таких заболеваний, как столбняк, энцефалит и стафилококк.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:39

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