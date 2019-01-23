АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Реклама Dolce & Gabbana почти разрушила карьеру китайской модели
EUR 75.55 USD 66.55
Курс валют на 23.01.2019

Либерж Кпадону из-за тяжелой болезни за 5 дней похудела на 7 килограмм

Пару дней назад бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону сообщила своим подписчикам в соцсети Instagram о том, что очень заболела, и если не получится вылечиться самостоятельно, то придется ложиться в больницу.

А буквально несколько часов назад мулатка решила поделиться результатами самостоятельного лечения.

Либерж Кпадону из-за тяжелой болезни за 5 дней похудела на 7 килограмм

Так, по ее словам, температура 40 градусов держится у нее на протяжении 5 дней, и никакие лекарства не помогают это исправить. Более того, ее организму настолько сложно бороться с вирусом, что за время болезни она похудела на 7 килограмм.

«Жесть!!! С 58 кг до 51 кг за 5 дней лежания с температурой 40. Нет теперь груди вообще, попы тоже. Остались одни глаза, и те больные», - написала Либерж, настоятельно рекомендуя поклонникам беречь свое здоровье, так как это очень важно.

Либерж Кпадону из-за тяжелой болезни за 5 дней похудела на 7 килограмм

Стоит отметить, что пользователи посочувствовали Кпадону, а также посоветовали не затягивать и срочно обратиться к доктору, поскольку очевидно, что самолечение ни к чему хорошему не привело, и в дальнейшем ей может стать только хуже.

Напомним, что недавно экс-участница уже лежала в больнице. Однако тогда у нее было серьезное заболевание желудка после большой дозы энергетических напитков, которые она выпила. После выписки девушку предупредили о длительном восстановлении, а также назначили строгую диету.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анжелика Варум показала в Instagram
Сергей Лазарев опубликовал в Instagram
Лиза Пескова раскритиковала неухоженных
Либерж Кпадону из-за тяжелой болезни за
Конспирологи: Президентских выборов в
Renault приступил к выпуску новых
По мнению Ольги Сударкиной, Дмитрий
Boeing испытал автономное пассажирское
Елена Малышева изменилась до
Поедающего гамбургер Джека Николсона
Учёные поставили Александру
Юлия Романова жалеет об уходе из
Apple рассказала о пользе iPhone во
Ума Турман посетила Неделю моды с
УАЗ начал выпуск фургона версии УАЗ
Реклама Dolce & Gabbana почти разрушила
Селин Дион появилась на показе в Париже
В Москве водитель автомобиля Honda сбил
Диетолог рассказал, чем полезны зеленые
Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков
"Сама себя уничтожила": Сергей Соседов
Вадим Казаченко встал на защиту
Philips вернулась на рынок наушников с
Рэпер Мот показал лицо маленького сына
Meizu анонсировала смартфон Zero без
Участники «Дома-2» Валерий Блюменкранц
Анна Хилькевич решила стать похожей на
Honda Urban EV дебютирует в марте на
Максим Галкин показал в Instagram
Владимир Соловьёв показал свое
Просмотреть все новости