Либерж Кпадону из-за тяжелой болезни за 5 дней похудела на 7 килограмм

«Жесть!!! С 58 кг до 51 кг за 5 дней лежания с температурой 40. Нет теперь груди вообще, попы тоже. Остались одни глаза, и те больные», - написала Либерж, настоятельно рекомендуя поклонникам беречь свое здоровье, так как это очень важно.





А буквально несколько часов назад мулатка решила поделиться результатами самостоятельного лечения.Так, по ее словам, температура 40 градусов держится у нее на протяжении 5 дней, и никакие лекарства не помогают это исправить. Более того, ее организму настолько сложно бороться с вирусом, что за время болезни она похудела на 7 килограмм.Стоит отметить, что пользователи посочувствовали Кпадону, а также посоветовали не затягивать и срочно обратиться к доктору, поскольку очевидно, что самолечение ни к чему хорошему не привело, и в дальнейшем ей может стать только хуже.Напомним, что недавно экс-участница уже лежала в больнице. Однако тогда у нее было серьезное заболевание желудка после большой дозы энергетических напитков, которые она выпила. После выписки девушку предупредили о длительном восстановлении, а также назначили строгую диету.