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Людмила Зыкина боялась хранить у себя бриллиант в 51 карат

Радиоведущий и друг советской и российской исполнительницы народных песен Людмилы Зыкиной Михаил Куницын в своем интервью рассказал о том, что она жила в достатке. У артистки было множество украшений, но самым крупным был бриллиант в 51 карат, который она боялась хранить дома.

Людмила Зыкина боялась хранить у себя бриллиант в 51 карат

Михаил Куницын подружился с Людмилой Зыкиной почти 22 года назад, и ему известны многие ее тайны. В советское время ее уважала власть, благодаря чему она жила в достатке и была очень обеспеченной. Она владела трехкомнатной квартирой на Котельнической набережной в Москве и могла себе позволить выезжать за границу. Среди ее покупок в зарубежных магазинах была также дорогая звукозаписывающая техника. Также певица владела значительной коллекцией ювелирных украшений. Среди множества дорогих камней оказался и самый большой бриллиант, который назвали именем певицы. Но Зыкина не решилась держать его при себе и доверила хранение сотрудникам Гохрана.

Слухи об огромном состоянии Людмилы Зыкиной стали распространяться, когда в стране началась перестройка. А после того, как она ушла из жизни, на аукционах появились некоторые украшения, в том числе и ее любимые изумрудные сережки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:40

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