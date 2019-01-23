Людмила Зыкина боялась хранить у себя бриллиант в 51 карат





Михаил Куницын подружился с Людмилой Зыкиной почти 22 года назад, и ему известны многие ее тайны. В советское время ее уважала власть, благодаря чему она жила в достатке и была очень обеспеченной. Она владела трехкомнатной квартирой на Котельнической набережной в Москве и могла себе позволить выезжать за границу. Среди ее покупок в зарубежных магазинах была также дорогая звукозаписывающая техника. Также певица владела значительной коллекцией ювелирных украшений. Среди множества дорогих камней оказался и самый большой бриллиант, который назвали именем певицы. Но Зыкина не решилась держать его при себе и доверила хранение сотрудникам Гохрана.Слухи об огромном состоянии Людмилы Зыкиной стали распространяться, когда в стране началась перестройка. А после того, как она ушла из жизни, на аукционах появились некоторые украшения, в том числе и ее любимые изумрудные сережки.