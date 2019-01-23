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Рэпер Тимати вызвал шквал критики из-за куртки с "тюремными" мотивами

Тимати недавно опубликовал в Instagram фото, где позирует на фоне Эйфелевой башни в необычном образе. Известный рэпер запечатлен в куртке с "тюремными" мотивами и "блатной" кепке. Такой наряд артиста вызвал критику со стороны общественности.

Рэпер Тимати вызвал шквал критики из-за куртки с "тюремными" мотивами

Рэп-исполнитель в настоящий момент пребывает в Париже и часто публикует на своей странице в Instagram снимки с отдыха. Тимати решил показать поклонникам свой новый стиль, сфотографировавшись на фоне главной достопримечательности французской столицы.

Певец предстал в джинсовой куртке с "тюремными" узорами: крестами, пастью волка, ангелами, церковью с куполами и другой "хохломой". А на голове Тимати красуется кепка в стиле Промокашки, известного персонажа из советского фильма "Место встречи изменить нельзя". В комментарии к публикации рэпер написал, что это альтернативный вариант зимней формы для сборной по футболу, намекая на игроков-дебоширов Мамаева и Кокорина, сидящих в СИЗО.

Не все подписчики Instagram-блога Тимати поняли юмор представителя российского шоубиза, отметив, что такие шутки и эксперименты со стилем могут иметь негативные последствия для артиста.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:00

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