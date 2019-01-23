Рэпер Тимати вызвал шквал критики из-за куртки с "тюремными" мотивами

Рэп-исполнитель в настоящий момент пребывает в Париже и часто публикует на своей странице в Instagram снимки с отдыха. Тимати решил показать поклонникам свой новый стиль, сфотографировавшись на фоне главной достопримечательности французской столицы.Певец предстал в джинсовой куртке с "тюремными" узорами: крестами, пастью волка, ангелами, церковью с куполами и другой "хохломой". А на голове Тимати красуется кепка в стиле Промокашки, известного персонажа из советского фильма "Место встречи изменить нельзя". В комментарии к публикации рэпер написал, что это альтернативный вариант зимней формы для сборной по футболу, намекая на игроков-дебоширов Мамаева и Кокорина, сидящих в СИЗО.Не все подписчики Instagram-блога Тимати поняли юмор представителя российского шоубиза, отметив, что такие шутки и эксперименты со стилем могут иметь негативные последствия для артиста.