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По мнению Ольги Сударкиной, Дмитрий Дмитренко будет работать на рынке и продавать вещи

На днях известно о том, что пытающаяся разлучить Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко Ольга Сударкина покинула телепроект «Дом-2», однако напоследок дала интервью, в котором высказала предположение о будущем своего несостоявшегося возлюбленного.

Все началось с того, что после личного разговора Дмитренко и Сударкиной, в котором они решили остаться с друзьями, девушка отправилась на выходной и услышала, как Рапунцель продолжила ее оскорблять. Поэтому она вышла в прямой эфир на своей странице в социальной сети Instagram и поведала публике о том, какая на самом деле Рапа мама и жена.

По мнению Ольги Сударкиной, Дмитрий Дмитренко будет работать на рынке и продавать вещи

Это привело к тому, что Дима обиделся на нее и решил выгнать с периметра, дабы впредь его семью никто не очернял и не критиковал супругу.

После своего ухода Сударкина заявила, что Дмитренко - слабый мужчина, поскольку боится Рапунцель, а та пользуется им как неодушевленным предметом. По мнению Оли, в нынешнем браке Дима убивает себя и свой творческий потенциал, а за периметром «Дома-2», скорее всего, он будет работать на рынке, продавая вещи.

Стоит отметить, что за воротами девушка перестала говорить о чувствах к молодому отцу, переключившись на более выгодную для нее тему. А точнее, Оля начала критиковать Ксению Бородину, которая в одном из выпусков шоу «Бородина против Бузовой» обидно обозвала ее. В итоге, сейчас публика увлеченно наблюдает за тем, как ведущая и бывшая участница телестройки публично высказывают мнения друг о друге, не выбирая выражений.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:03

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