За 2018 год продажи электромобилей в России выросли почти на 52%
По данным аналитического агентства Российской Федерации «АВТОСТАТ» все больше водителей предпочитают экологически чистый транспорт. Количество купленных электромобилей за 2018 составил 144 штуки, а это почти на 52% больше, чем в позапрошлом году.
Большая часть из этого количества оказались автомобили от японского производителя Nissan, всего их продано 76 штук. Второе и третье место по популярности заняли американские машины Model X и Model S, первая модель распродана в количестве 40 штук, а вторая - 12.
Каждый год количество проданных электрокаров возрастает примерно на 70%. Что касается России, то здесь спрос на такие автомобили только начинает расти. Это может говорить о том, что на территории страны недостаточно зарядных станций, а также для многих является препятствием для покупки ценник на электромобиль.
Большая часть из этого количества оказались автомобили от японского производителя Nissan, всего их продано 76 штук. Второе и третье место по популярности заняли американские машины Model X и Model S, первая модель распродана в количестве 40 штук, а вторая - 12.
Каждый год количество проданных электрокаров возрастает примерно на 70%. Что касается России, то здесь спрос на такие автомобили только начинает расти. Это может говорить о том, что на территории страны недостаточно зарядных станций, а также для многих является препятствием для покупки ценник на электромобиль.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00