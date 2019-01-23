За 2018 год продажи электромобилей в России выросли почти на 52%





Большая часть из этого количества оказались автомобили от японского производителя Nissan, всего их продано 76 штук. Второе и третье место по популярности заняли американские машины Model X и Model S, первая модель распродана в количестве 40 штук, а вторая - 12.Каждый год количество проданных электрокаров возрастает примерно на 70%. Что касается России, то здесь спрос на такие автомобили только начинает расти. Это может говорить о том, что на территории страны недостаточно зарядных станций, а также для многих является препятствием для покупки ценник на электромобиль.